20109 YouTube Rewind Farklı Olacak!

YouTube Rewind, en büyük internet video akımlarının yıllık bir özeti ve YouTube topluluğun genel olarak yeni yıl kutlanması şeklinde tanımlanabilir. Konsept dokuz yıl önce YouTube Rewind 2010: Yılın İncelemesi ile başlamış ve büyük oranda başarılı olmuş olsa da, geçtiğimiz yıl işler pek istenildiği gibi gitmedi. YouTube Rewind 2018: Herkes Rewind'ı Kontrol Ediyor 6 Aralık 2018 tarihinde yayımlandı ve yayımlanmasından sonraki hafta içerisinde, Justin Bieber'ın Baby videosunun YouTube'taki en fazla beğenilmeyen video konumunu geçerek birinciliğe (en beğenilmeyen video olarak) yerleşti.
2018 YouTube Rewind, hem topluluğun hem de yaratıcıların, videonun bir kutlamadan ziyade platform için reklama dönüşmesi konusunda yükselen endişe sesleri ile karşılaştı. Marques Brownlee gibi öne çıkan YouTuber'lar videoyu inceleyerek YouTube'un nerede hata yaptığını açıklamaya ve konseptin nasıl farklı bir şeye ihtiyaç duyduğunu anlatmaya çalıştılar. Diğer kişiler ise Fortnite referansları ile dolu olması ve T-Series ile PewDiePie arasındaki yarış gibi "heyecanlı" olaylardan bahsetmemesini eleştirdiler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde mem (meme) topluluğu da olaya dahil oldu ve Will Smith'in "Rewind Zamanı" hızlı bir şekilde genel bir mem taslağı haline geldi.
Bugün ise yıl sonuna ve buna bağlı olarak da YouTube Rewind 2019'a yaklaşırken, YouTube gerçekten geçtiğimiz yıl yapılan eleştirileri duydu ve bunu da resmi YouTube Twitter profilindeki bir resimle duyurdu.
#RewindIsComing pic.twitter.com/gwHQY0yhsk— YouTube (@YouTube) December 3, 2019
Tweet'e eklenmiş olan mem, platformun tamamen farklı bir rotayı tercih edeceğini ve bu yıla ait sürümün geçtiğimiz yıldan farklı olacağını belirtiyor. Ancak bu konuda garanti vermenin doğru olduğunu söylemek de pek mümkün olmaz. Gerçek sonucu ise, tahminen birkaç gün içerisinde platformun videoyu yayımlaması ile beraber topluluğun vereceği cevap ile göreceğiz.
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