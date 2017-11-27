2017 Oyunları, Yeni Çıkan Oyunlar- Chip Online

Oyunlar, büyük bir kitleyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 2017'de çıkış yapan ve mutlaka oynamanız gereken 7 iyi oyunu sıraladık...

Mutlaka oynamanız gereken 7 oyun
Hell Blade

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Galaxy S6'ya Android 8.0 Müjdesi
Android 8.0 Oreo, Nokia 8'e Geldi!
2017 Oyunları, Yeni Çıkan Oyunlar- Chip Online
Bitcoin, 10.000 Dolara Dayandı
Daha da "Çerçevesiz" Bir Galaxy S9

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir