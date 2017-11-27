2017 Oyunları, Yeni Çıkan Oyunlar- Chip Online
Oyunlar, büyük bir kitleyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 2017'de çıkış yapan ve mutlaka oynamanız gereken 7 iyi oyunu sıraladık...
Oyunlar her yaştan kişi için vazgeçilmez bir zaman geçirme aracı olmaya devam ediyor. İlişkileri sonlandıran, evlilikleri çatırdatan oyunlar 2017 yılında daha da güçlenerek yeni başlangıçlara imza atıyor. Özellikle erkekler için ciddi bir uğraş olan ve kafa dağıtma yöntemi olan video oyunları, bu yeni halleri ile ekran başında kalınan sürenin daha da uzamasına imkan sağlayacak gibi görünüyor.
Aşağıda, yeni çıkmış olan ve mutlaka oynamanız gerektiğine inandığımız, farklı türlerde 7 oyunu bulacaksınız...
Hellblade: Senua's Sacrifice
Ağustos ayında çıkan bu oyun Viking döneminde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Hikayemizde umutsuz bir kelt savaşçının ölmüş olan sevdiği kadının ruhu için cehennem ile savaşmak zorunda kalmasına değiniliyor. Bu oyunu oynarken ciddi anlamda psikolojik bir savaş içerisine gireceğinizi de göz ardı etmemelisiniz. Türkçe altyazı seçeneği ile sunulan bu oyunu keyifle oynayabilirsiniz.
Uncharted: Kayıp Miras
Dördüncü oyun ile sona erdiği düşünülen Uncharted macerasında hikayenin henüz bitmediğini bu oyun ile anlamış oluyoruz. Bu kez Nathan'ın eski sevgilisi ve suç ortağı Chloe'yi yöneterek hikayeyi devam ettiriyorsunuz. Oyunun Türkçe dublaj seçeneğinin de olduğunu unutmamalısınız.
PES: 2018
Eylül ayında çıkan bu oyun gelişi ile ciddi oranda ses getirmiş durumda. Oyunun tüm modları yenilenmiş durumda ve grafiklerdeki artışta kullanıcıların dikkatini çekiyor. Geçen yıllara oranla çok daha başarılı grafik yakalayan PES 2018 bu özellikleri ile kullanıcılarından tam not almış durumda.
Forza Motorsport 7
Ekim ayında görücüye çıkan ve Microsoft'un en güvendiği "özel" oyunlar arasında olan bu marka PC'lerde de bol bol oynanacak gibi görünüyor. Forza serisinin 7. Oyunu olan Forza Motorsport 7 167 araç ile heyecan vermeye devam ediyor.
Middle -Earth: Shadow Of War
Ekim ayında aksiyon oyununu sevenlerin kalbini bir kez daha fetheden Middle -earth: Shadow of War ilk oyunu Shadow of Mordor ile yakaladığı başarıyı bu oyunla da sürdüreceğe benziyor.
The Evil Within 2
Aksiyon ve korku sevenlerin uzun süre heyecanla beklediği bu oyunda kahramanımız olan dedektif çok daha tehlikeli maceralarla geri dönüyor.
Need For Speed Payback
Kasım ayında çıkan yarış oyunu senaryolu yarış oyunu kavramını kabul ettirmek için dönüyor. Hızlı ve öfkeli filminden esinlenen bu seride çok daha iyi bir başarı sağlanabileceğini düşünüyoruz.
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