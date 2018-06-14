2018 Dünya Kupası İçin 5 Faydalı Google Aracı!
Bugün başlayan 2018 Dünya Kupası'nı Google'ın yeni araçlarıyla nasıl takip edebilirsiniz?
2018 Dünya Kupası, bugün Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki karşılaşmayla başlıyor. Dünyanın en çok izlenen televizyon etkinliğinde 32 ülke karşı karşıya gelecek ve tahminen 3,2 milyar kişi tarafından izlenecek. Final maçının 1 milyarın üzerinde kişi tarafından seyredilmesi bekleniyor.
1. Google Arama
Google'ın arama sonuçları sayfası, Dünya Kupası'na özel yenilikler içeriyor. "Dünya Kupası" diye arattığınızda üstte gruplardan canlı sonuçları, çok konuşulan oyuncuları, ilgili tweet'leri ve görüntüleri görebileceksiniz.
2. Android'de Canlı Skorları Sabitleme
Android kullanıcıları, müsabakaları giriş ekranına sabitleyebiliyor, skorları canlı olarak her uygulamadan takip edebiliyorlar. Google uygulamasını açın ve ilgilendiğiniz maçı bulun, ardından tutup sürükleyin.
3. Google News
Google News, Dünya Kupası'na özel bir bölüm içeriyor. Burada canlı skorları, önemli pozisyonları, sonuçları ve gelecek maçları takip edebiliyorsunuz.
4. Google Assistant
Google'ın dijital asistanı, Dünya Kupası'yla ilgili sorularınıza cevap verebiliyor. Bir maçın skorundan defansı en zayıf takıma, her tür sorunuz asistan tarafından cevaplanıyor.
5. Google Maps
Google'ın harita uygulaması, yakındaki hangi restoran ve barlarda maçları izleyebileceğinizi gösteriyor.
Zeynel A. Öztürk
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