2018 Ford Mustang GT Resmi Olarak Tanıtıldı!

Tanıtılan yeni 2018 Ford Mustang GT, 4 saniye içinde inanılmaz bir hıza ulaşmayı başaran, gerçek bir canavarı andırıyor!

Oynat İşte 2018 Ford Mustang GT! Tanıtılan yeni 2018 Ford Mustang GT, 4 saniye içinde 96 km/s hıza ulaşabiliyor.

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