2018 Ford Mustang GT Resmi Olarak Tanıtıldı!
Tanıtılan yeni 2018 Ford Mustang GT, 4 saniye içinde inanılmaz bir hıza ulaşmayı başaran, gerçek bir canavarı andırıyor!
Tanıtılan yeni Ford Mustang GT, şu ana kadarki en hızlı Mustang GT. En azından Ford yetkililerinin yaptığı açıklama bu yönde. Her yönüyle elden geçirilen Ford Mustang, yalnızca 4 saniye içinde 96 km/s hıza ulaşabiliyor. Evet, oldukça iddialı duran bu rakam üzerinden bir de tanıtım videosu hazırlayan Ford, insanların 4 saniyede yapabildikleriyle 2018 Mustang GT'yi kıyaslıyor. Bu videoyu da hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
460 beygir gücünde çalışan 2018 Ford Mustang GT, 10 ileri otomatik şanzımanla kombin edilmiş. Otomobilin 0 - 100 km/s hızlanmasını 4 saniye içinde gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Ford yetkilileri, yeni 2018 Ford Mustang GT'nin bu yeteneğinin arkasında Drag Strip hızlanma modunun bulunduğunu söylüyorlar.
Yeni 2018 Ford Mustang GT modelleri sonbahar aylarında bayilerde olacak.
Ercan Uğurlu
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