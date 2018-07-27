2018 iPhone'larında Intel Kablosuz Yonga Olmayacak

Apple'ın bu seneki iPhone XI ve iPhone 9'unun Qualcomm kablosuz yongasını kullanmayacağı ortaya çıktı!

2018 iPhone'larında Intel Kablosuz Yonga Olmayacak

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