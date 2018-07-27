2018 iPhone'larında Intel Kablosuz Yonga Olmayacak
Apple'ın bu seneki iPhone XI ve iPhone 9'unun Qualcomm kablosuz yongasını kullanmayacağı ortaya çıktı!
Apple ve Qualcomm arasındaki tartışma devam ederken işlemci üreticisinin finans şefi George Davis, Apple'ın yeni telefonlarında sadece "rakibinin modemini" kullanacağını doğruladı.
Davis, yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda Apple'ın 2018'de çıkacak telefonlarının kablosuz iletişimleriyle ilgili yonga setini Intel'in (Qualcomm'un birinci rakibi) üreteceğini ima etti. Apple ve Qualcomm arasında devam eden yasal savaş nedeniyle Apple'ın böyle bir hamlede bulunması, sürpriz değil. Apple geçmişte hem Intel'in, hem de Qualcomm'un kablosuz yonga setlerini kullanıyordu.
Bununla birlikte Apple'ın Intel veya Qualcomm'la çalışmaya devam edeceğine dair herhangi bir işaret yok. Bu ayın başında ortaya çıkan raporlar, Apple'ın 2020'deki iPhone'larında kullanacağı 5G yongasının Intel tarafından üretilmeyeceğini söylüyordu. Ancak Apple, daha sonra yaptığı bir açıklamada, 5G'yle ilgili 2018 ile 2020 arasındaki yol haritasının değişmediğini, 5G planlarına ve projelerine sadık olduğunu söyledi.
Kısacası kablosuz yonga üreticisi ilişkileri, şu an biraz karışık ve değişken görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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