2018 İtibariyle Android One Nedir?
Android One nedir, çıktığı günden bu yana Android One'ın amacı değişti mi?
Google Pixel 3'e ulaşamıyorsanız ve Android'i tam olarak Google'ın tasarladığı gibi kullanmak istiyorsanız, Android One'lı bir telefona ihtiyacınız var.
Android One, temel arayüzde neredeyse hiçbir değişiklik yapmayan ancak bazı ek donanımsal özelliklere izin veren bir Android sürümü. Ek uygulamalara neredeyse hiç yer vermeyen Android One, güncellemeleri hızlı aldığı gibi daha uzun süre destek alıyor.
General Mobile GM 9 Pro, Nokia 7.1 ve Motorola One, bugünkü iyi Android One telefonları arasında.
Android One Ne Zaman Ortaya Çıktı?
Android One, 2014'te tanıtıldı. Amacı, gelişen ülkelerde uygun fiyatlı telefonlara ulaşarak Android'in kullanım oranını artırmaktı. Android One artık sadece alt seviye telefonlarda değil, her tür telefonda kullanılıyor.
Android One'ı en çok çekici yapan yanı, temiz görünümü ve Google Pixel'e gelen hızlı güncellemeleri alabilmesi, bu sırada Google Pixel dışında bir telefon kullanmanıza izin vermesi.
Android One'lı Telefonlar Hangileri?
2018 itibariyle Android One'ın üç büyük destekçisi bulunuyor: HMD Global, Motorola ve HTC. Bir Türk markası olan General Mobile'ın dikkat çeken General Mobile 9 Pro gibi telefonları var.
HMD Global'in Android One'lı telefonları arasında Nokia 3.1, Nokia 7.1 Nokia 7 Plus ve Nokia 8 Sirocco bulunuyor. Motorola ise yakın zamanda güçlü bir telefon olan Motorola One'ı tanıtmıştı.
2017'nin sonuna doğru çıkan HTC U11 Life ise orta seviye bir telefon.
Üç Sene Güncelleniyor
Android One 3 sene boyunca güvenlik güncellemesi alıyor ve bu güncellemeleri aylar sonra değil, yayınlandığı ay içinde alıyor. Telefon alırken göz ardı edilen bu faktör, kişisel verilerimizin sürekli saldırı altında olduğunu düşünürsek, aslında çok önemli.
Android'li telefonunuzun en son güvenlik güncellemesini ne zaman aldığını Ayarlar > Telefon hakkında bölümünde görebilirsiniz. Burada bir yıl önceki bir tarihi görüyorsanız, güvenlik açısından durumun vahim olduğunu söyleyebiliriz.
Bugünkü Android One telefonları, iki yıllık işletim sistemi güncellemesi sözüyle satılıyorlar. Bu güncellemeler genellikle birçok yenilik getirdiğinden, yeni bir deneyim için telefonunuzu yenilemeniz gerekmiyor.
Android One Telefonlarındaki Uygulamalar
Android One temiz bir arayüz sunsa da, üreticinin bir iki ince ayar yapmasına izin veriliyor. Örneğin Nokia 7.1'de Pro moduyla gelen özel bir kamera uygulaması bulunuyor.
Bu ek özellikler, çekirdek deneyimi bozacak düzeyde değil, oldukça hafifler. Telefondaki tüm uygulamalar Google'ın Material Design stilini kullandığı için neredeyse tüm uygulamalarda tutarlı bir görünüm elde ediyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
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