2018 yılı Oscar adayı yapımlarda bolca sürpriz var

2018'in Oscar ödülü filmleri, oyuncuları ve yönetmenleri nihayet belli oldu. Listede son derece şaşırtıcı isimler mevcut.

  • Barış Terun
2019 yılı Oscar adayı yapımlarda bolca sürpriz var
Spike Lee, BlackKklansman Cold War, Pawel Pawlikowski The Favourite, Yorgos Lanthimos Roma, Alfonso Cuaran Vice, Adam McKay

Hangi filmlerin, oyuncuların, yönetmenlerin, görsel efekt ve makyaj uzmanlarının Oscar'a aday olduğu, Akademi tarafından resmen açıklandı. Listede ciddi sürprizler mevcut. İlk kez bir süper kahraman filmi(Black Panther), en iyi film dalında Oscar'a aday gösterildi. Popülerliğini kaybetmiş gibi gözüken bazı aktörler de(Yüzükler'in Efendisi'nden tanıdığımız Viggo Mortensen) Akademi'nin beğenisini kazandı.

Şimdi tüm kategorilerde, kimlerin ve eserlerin aday gösterildiğini açıklıyoruz:

En İyi Film:

Best Picture
Black Panther
BlackKklansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice

En İyi Yönetmen:

Spike Lee, BlackKklansman
Cold War, Pawel Pawlikowski
The Favourite, Yorgos Lanthimos
Roma, Alfonso Cuaran
Vice, Adam McKay

En iyi Aktrist:

Yalitza Aparicio, Roma
Glenn Close, The Wife
Olivia Colman, The Favourite
Lady Gaga, A Star is Born
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

En İyi Aktör:

Christian Bale, Vice
Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Dafoe, At Eternity's Gate
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen, Green Book

En İyi Yardımcı Aktrist:

Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Regina King, If Beale Street Could Talk
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite

En İyi Yardımcı Aktör:

Mahershala Ali, Green Book
Adam Driver, BlackKklansman
Sam Elliot, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice

En İyi Senaryo:

The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice

En İyi Animasyon:

Incredibles 2
Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks The Internet
Spider-Man: Into The Spider-verse

En İyi Yabancı Film:

Capernaum (Lebanon)
Cold War (Polanya)
Never Look Away (Almanya)
Roma (Meksika)
Shoplifters (Japonya)

En İyi Sanat Yönetmeni

Black Panther
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma

En İyi Kostüm Tasarımı

The Ballad of Buster Scruggs 
Black Panther 
The Favourite 
Mary Poppins Returns 
Mary Queen of Scots

En İyi Makyaj:

Border 
Mary Queen Of Scots 
Vice

En İyi Albüm:

Black Panther 
BlackKklansman 
If Beale Street Could Talk 
Isle of Dogs 
Mary Poppins Returns

En İyi Şarkı:

"All the Stars," Black Panther 
"I'll Fight," RBG 
"The Place Where Lost Things Go," Mary Poppins Returns 
"Shallow," A Star Is Born 
"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings," The Ballad Of Buster Scruggs

En İyi Ses Düzenlemesi:

Black Panther 
Bohemian Rhapsody 
First Man 
A Quiet Place 
Roma

En İyi Görsel Efekt:

Avengers: Infinity War 
Christopher Robin 
First Man 
Ready Player One 
Solo: A Star Wars Story

En İyi Yönetmen:

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

Oscar töreni 24 Şubat 2019'da düzenlenecek. Bir süper kahraman filmi olan Black Panther'ın bu kadar çok alanda aday olması ise muazzam bir başarı. Malum, Oscar jürisi bu tür filmlere karşı bazı önyargılar güdüyor. 

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