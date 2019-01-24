2018 yılı Oscar adayı yapımlarda bolca sürpriz var
2018'in Oscar ödülü filmleri, oyuncuları ve yönetmenleri nihayet belli oldu. Listede son derece şaşırtıcı isimler mevcut.
- Barış Terun
Hangi filmlerin, oyuncuların, yönetmenlerin, görsel efekt ve makyaj uzmanlarının Oscar'a aday olduğu, Akademi tarafından resmen açıklandı. Listede ciddi sürprizler mevcut. İlk kez bir süper kahraman filmi(Black Panther), en iyi film dalında Oscar'a aday gösterildi. Popülerliğini kaybetmiş gibi gözüken bazı aktörler de(Yüzükler'in Efendisi'nden tanıdığımız Viggo Mortensen) Akademi'nin beğenisini kazandı.
Şimdi tüm kategorilerde, kimlerin ve eserlerin aday gösterildiğini açıklıyoruz:
En İyi Film:
Best Picture
Black Panther
BlackKklansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
En İyi Yönetmen:
Spike Lee, BlackKklansman
Cold War, Pawel Pawlikowski
The Favourite, Yorgos Lanthimos
Roma, Alfonso Cuaran
Vice, Adam McKay
En iyi Aktrist:
Yalitza Aparicio, Roma
Glenn Close, The Wife
Olivia Colman, The Favourite
Lady Gaga, A Star is Born
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
En İyi Aktör:
Christian Bale, Vice
Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Dafoe, At Eternity's Gate
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen, Green Book
En İyi Yardımcı Aktrist:
Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Regina King, If Beale Street Could Talk
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
En İyi Yardımcı Aktör:
Mahershala Ali, Green Book
Adam Driver, BlackKklansman
Sam Elliot, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
En İyi Senaryo:
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
En İyi Animasyon:
Incredibles 2
Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks The Internet
Spider-Man: Into The Spider-verse
En İyi Yabancı Film:
Capernaum (Lebanon)
Cold War (Polanya)
Never Look Away (Almanya)
Roma (Meksika)
Shoplifters (Japonya)
En İyi Sanat Yönetmeni
Black Panther
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
En İyi Kostüm Tasarımı
The Ballad of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen of Scots
En İyi Makyaj:
Border
Mary Queen Of Scots
Vice
En İyi Albüm:
Black Panther
BlackKklansman
If Beale Street Could Talk
Isle of Dogs
Mary Poppins Returns
En İyi Şarkı:
"All the Stars," Black Panther
"I'll Fight," RBG
"The Place Where Lost Things Go," Mary Poppins Returns
"Shallow," A Star Is Born
"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings," The Ballad Of Buster Scruggs
En İyi Ses Düzenlemesi:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma
En İyi Görsel Efekt:
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
En İyi Yönetmen:
Spike Lee (BlacKkKlansman)
Pawel Pawlikowski (Cold War)
Yorgos Lanthimos (The Favourite)
Alfonso Cuarón (Roma)
Adam McKay (Vice)
Oscar töreni 24 Şubat 2019'da düzenlenecek. Bir süper kahraman filmi olan Black Panther'ın bu kadar çok alanda aday olması ise muazzam bir başarı. Malum, Oscar jürisi bu tür filmlere karşı bazı önyargılar güdüyor.
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