2018'in Snapdragon'lu Telefonları Sızdı

Sızan bir liste, 2018'de gelecek olan tüm Snapdragon 845 işlemcili telefonları ortaya döktü!

2018'in Snapdragon'lu Telefonları Sızdı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

HER İHTİYACA UYGUN KULAKLIKLAR!

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Microsoft ve Fujitsu ortaklık kuruyor
2018'de Masaüstünüzü Süsleyecek 50 Duvar Kağıdı
Eski PC'niz, bu alanda yenisinden hızlı!
Bazı mobil oyunlar ortamı da dinliyor...
2018'in Snapdragon'lu Telefonları Sızdı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir