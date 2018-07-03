2018'in Yeni iPhone'ları, Bu Adaptörle Gelebilir
İddialar doğruysa bu sene tanıtılacak yeni iPhone'lar, kutularından bir hızlı şarj adaptörüyle çıkabilir!
İddialara göre Apple'ın yeni iPhone ve iPad'leri, kutularından hızlı şarj destekli USB-C şarj adaptörüyle çıkacaklar.
Yukarıda fotoğraflarını gördüğümüz 18W USB-C şarj adaptörü, Macotakara'ya göre iPhone XI ve iPad Pro 2018'e ait. Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'nin şarj adaptörüne benzeyen bu cihazın üçüncü parti bir taklit olma ihtimali de var. Yine de adaptörün boyutu, piyasadaki 5W iPhone ve 10W iPad şarj adaptörleriyle uyum gösteriyor. iPhone XI, iPhone 9 ve iPad Pro 2018'in 18W'lık bir şarj adaptörü ve lightning - USB-C dönüştürücüsü ile geleceği söyleniyor.
iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X hızlı şarjı destekleseler de, bunun için gerekli aksesuar, kutudan çıkmıyor. Hızlı şarj için bir lightning - USB-C kablosu ve USB-C şarj adaptörü almanız gerekiyor. 12 inç MacBook veya MacBook Pro'unun şarj adaptörü de aynı işlevi görüyor. Hızlı şarj, iPhone'un yüzde 0'dan yüzde 50'ye 30 dakikada ulaşmasını sağlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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