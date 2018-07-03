2018'in Yeni iPhone'ları, Bu Adaptörle Gelebilir

İddialar doğruysa bu sene tanıtılacak yeni iPhone'lar, kutularından bir hızlı şarj adaptörüyle çıkabilir!

2018'in Yeni iPhone'ları, Bu Adaptörle Gelebilir

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