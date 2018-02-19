2019 BMW i8 Roadster, Mart Ayında Geliyor!
2019 BMW i8 Roadster, Mart ayında piyasaya çıktığında ceplerde para bırakmayacak!
- H. Hüseyin Öztürk
BMW i8 Roadster, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda geçen sene baş döndürmüştü, ancak genelde olduğu gibi, BMW de fiyatlandırmaya gelince bizi karanlıkta bırakmıştı. Şimdi ise aracın çıkmasına yalnızca bir ay kaldı ve sonunda aracın bize neye mal olacağı belli oldu: 163,300 dolar. Bu, coupe'dan 19,900 dolar daha fazla.
BMW'nin i8'i çok beğenilmemişti. Elbette, değişik (ve bize göre güzel) tarzı ve küçük bir üç silindirli motoru var, ama sürmek eğlenceli ve direksiyonun başına geçtiğinizde Rogue Squadron'u denemek üzere olduğunuzu hissettiriyor. BMW, insanların dikkatini i8'e çekmek için en iyi yolun çatıyı kesip atmak olduğunu düşünüyordu, ve bunu yaptı. Ama bu, sözde duyulduğu kadar basit bir şekilde olmadı.
BMW'dekiler, i8'den tavanı çıkarmak için bir sürü değişiklik yaptı. Bir zamanlar arka koltukların olduğu yere, şimdi üst kısım saklanıyor. Ayrıca, üst kısım hareket halindeyken de açılabiliyor (saatte 50 km'ye kadar). Aracın kasası, havalı 3D yazılmış alüminyum parçalara sahip, bu sayede katılık artıyor ama biraz ağırlıktan ödün veriyor. Aslında Roadster, Coupe kuzeninden sadece 60 kilo daha ağır.
Aracın 163,300 dolarlık aşırı fiyatı, çoğu kişiyi bir Porsche Cabriolet veya Audi R8 Spyder almaya itebilir. Bunun yanında paraya kıyıp bir 2019 BMW i8 Roadster alanlar, bu senenin en havalı görünen otomobillerinden birine sahip olacaklar.
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