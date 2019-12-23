2019'un En Kötü Şifreler Listesi Açıklandı!

2019'un en kötü şifreleri listesi açıklandı ve görünene göre pek çok kişi, ders almamak konusunda kararlı. Listeyi oluşturan şifreler, yakın zamandaki veri sızıntıları yardımıyla belirlenmiş.
Şifreler, online hesaplarımızı güvenceye almanın ortalama bir yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yaşanan her veri hırsızlığı veya sızıntısı ile, şifrelerin büyük bir kısmı hacker'lar ve siber suçluların eline geçebiliyor.
SplashData tarafından 2019'un en kötü şifreleri olarak seçilen listede 100 şifre var ve bunların arasında pek çoğu tanıdıkken, bazı yeni şifrelerin olduğu da söylenebilir. Tam listeyi TeamsID sitesinde görmek mümkün olsa da, ilk 10 sırada yer alan bu şifreler genel tablo için bir fikir verebilir:
123456
123456789
qwerty
password
1234567
12345678
12345
iloveyou
111111
123123.
Daha ilgi çekici olan şifrelerin arasında ise 23. sırada "dragon", 31. sırada "liverpool", 51. sırada "ginger" ve 94. sırada "trustno1" yer alıyor.
Şifrenizin güvenliğini arttırmanın farklı yöntemleri bulunuyor (ardışık sayılar veya kolay tahmin edilir bir kelime/doğum günü veya yılı kullanmamak gibi) olsa da, mümkün olduğunca çift katmanlı doğrulama sistemini kullanmakta fayda var. Eğer sayıları giderek artan şifrelerinizi kontrol etmek/hatırlamak zorlaşıyorsa da kullanabileceğiniz çeşitli şifre yöneticileri bulunuyor.
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