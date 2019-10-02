2019 İtibariyle En İyi 7 iPhone Modeli

Sizin için paranızın karşılığını veren, satın almaya değer en iyi iPhone'lar hangileri? Sıraladık...

2019 İtibariyle En İyi 7 iPhone Modeli

Sunduğu yetenekleri ve fiyatı hesaba kattığınızda, en iyi iPhone'un en yenisi olması gerekmiyor. İşte kameraları ve oyunları çalıştırma gücü gibi özellikleri değerlendirerek yaptığımız sıralamamız.

1. iPhone 11

iPhone 11 en üst düzey iPhone olmasa da, "bütçe dostu amiral gemisi" iPhone XR'den daha iyi ve paranıızın karşılığını daha iyi veriyor. OLED yerine LCD ekran kullansa da RAM miktarı, 3GB'tan 4GB'a yükseltilmiş ve iOS 13'ün geliştirmelerini sunuyor.

2. iPhone 11 Pro Max

En büyük ve en hızlı iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max, yükseltilmiş kamerası hariç iPhone XS Max'ten çok farklı değil. Ancak ultra geniş kamera, tek başına büyük bir geliştirme sayılabilir.

3. iPhone 8

4,7 inçlik "normal" ekran boyutlarını terk etmek istemiyorsanız, belki de haklısınız. iPhone 8 Plus ve iPhone X'teki A11 Bionic işlemciyi kullanan cihaz, kablosuz şarj ve hızlı şarjı destekliyyo, kamerası da oldukça iyi.

4. iPhone 8 Plus

Apple'ın geleceğe dair vizyonu size hoş görünmüyorsa ve Touch ID parmak izi sensörüne ihtiyacınız varsa, 5,5 inçlik iPhone 8 Plus size göre olabilir. Kablosuz ve hızlı şarj, geliştirilmiş çift lensli kamera, iPhone 8 Plus'ın ilgi çeken özellikleri arasında.

5. iPhone XR

Paranızı en pahalı iPhone'a dökmek istemiyorsanız bu "ucuz" iPhone modeli, uzun pil ömrüyle sizi memnun edecek. A12 Bionic yonga setiyle gelen 6,1 inç ekranlı iPhone XR, arka yüzde 12MP tek kameraya sahip.

6. iPhone SE

Boyutuna ve uygun sayılabilecek ekranına rağmen iPhone SE, orta-üst seviyede bir telefon. Apple A9 yonga setini kullanan cihaz, iPhone 6S ile aynı güçlü kamerayı paylaşıyor. Cihaz, 3D Touch ve iPhone 6S'in güçlü ön kamerasından yoksun ancak orta seviye telefonlarla karşılaştırılabilecek düzeyde özelliklere sahip.

7. iPhone XS Max

6,5 inç OLED ekran ve HDR10 desteğine sahip olan iPhone XS Max, piyasadaki en iyi iPhone'lardan bir tanesi. Çift 12MP kamerayla gelen telefon, yeni derinlik algılama yetenekleriyle bokeh (arka plan bulanıklaştırma) efektini fotoğrafı çekerken veya çektikten sonra ayarlamanıza izin veriyor.

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