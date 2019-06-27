2019 MO Asteroidi Dünya'ya Çarptı!

Belki farkında değilsiniz ama bir asteroid, nadir bir biçimde teleskoplarla görüntülenmesinin kısa süre sonrasında Dünya'ya çarptı!

Asteroid Görüldü ve Sonrasında Düştü!

Hawaii'de bulunan teleskoplar, cumartesi günü dünyaya çarpmak üzere olan, buzdolabı boyutunda bir asteroidi yakaladı. Dünyanın atmosferine girerek yanmaya başlayan cisim, Puerto Rico'nun güneyine düştü.

Kimseye zarar vermeyen 2019 MO adlı cisim, boyutlarının küçük olması nedeniyle ciddi bir hasara yol açmadı. Cismin Rusya'da 2013'te atmosferde patlayan meteorun onda biri boyutunda olduğu belirtiliyor. NASA'nın verilerine göre atmosferimiz, kabaca her sene bu boyutlarda bir meteora maruz kalıyor. 2019 MO'yu ilginç yapan ise çarpmadan önce teleskoplarla görülmüş olması. Bunun tarihte sadece dört kere yaşandığı söyleniyor. Gök taşının çarpmadan önceki üç yakalanması, son 12 sene içerisinde gerçekleşmişti.

Bu gök taşlarının arttığı değil, astronomların ekipman ve tekniklerinin asteroidleri yakalamada daha başarılı olduğunun bir işareti. Astronom Peter Brown'a göre 2019 MO'nun yeryüzüne çarpması, 5.000 tonluk TNT'ye denk bir etki oluşturdu. Bu olay, çok daha büyük bir taş görmemiz halinde hazırlıksız yakalanabileceğimizin de bir işareti. Neyse ki NASA ve diğer uzay birimleri, mümkün olduğunca çok büyük taşı izleme hedefleri için çalışıyorlar.

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