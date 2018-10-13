2019 Toyota C-HR SUV, Geri Çağrıldı!
Toyota'nın C-HR SUV modeli, önemli bir tehlikeye karşı geri çağrılıyor!
Tekerlek, icadından beri insanlığa hizmet eden bir buluş ve araçlarımızda yerinde görmek istediğimiz temel parça. Ancak görünüşe bakılırsa Toyota'nın son araçlarında tekerlekleri yerli yerinde bulamamak da mümkün.
Toyota, 2019 model C-HR Subcompact SUV modeline ait 700 aracı geri çağırdı. Bu, toplam satış rakamlarının oldukça altında. Ancak geri çağırmanın sebebi çok çarpıcı: Aracın ekipmanlarını bir arada tutan aks destek cıvataları yeterince sıkı değil. Japon otomobil devi, problemi yaşayan araçların başka ortak hangi yöne sahip olduklarını açıklamadı.
Eğer araç seyir halinde iken aks destek cıvataları gevşerse aracın arka fren aksanı hasar görebilir ve hatta aracın tekerlekleri yerlerinden çıkabilir. Bu risk ise Toyota'nın bu problemden etkilendiğini tespit ettiği 700 adet aracı geri çağırmasına yol açtı. Toyota teknisyenleri araçlardaki cıvataları inceleyecek ve sorun çıkması durumunda teknik servis, aksa ait tüm parçaları yenileri ile değiştirecek. Toyota'nın 2019 model C-HR sahiplerine geri çağırma haberi mail olarak ulaştırılacak.
Bu, Toyota'nın son yedi günde yaptığı üçüncü geri çağırma duyurusu. Daha önce otomobil devi, 168.000 aracı hatalı hava yastığı ünitesi programlaması sebebiyle geri çağırmıştı. Aracın hava yastıklarının söz konusu ünitenin kontrolü altındayken açılmama ihtimali vardı. Bunun yanında Toyota, 807.000 Prius'u da araçların yazılımlarındaki hata yüzünden seyir sırasında rölantiye girebilecekleri konusunda duyuru yaptıktan sonra geri çağırmıştı.
Doğan Kürşat Aktaş
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