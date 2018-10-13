2019 Toyota C-HR SUV, Geri Çağrıldı!

Toyota'nın C-HR SUV modeli, önemli bir tehlikeye karşı geri çağrılıyor!

2019 C-HR SUV, Tekerlekleri Sebebiyle Çağırılıyor

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