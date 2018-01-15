2019 Volkswagen Jetta Tanıtıldı
Volkswagen'in en çok satan otomobilinin yeni sürümü tanıtıldı!
Detroit Auto Show 2018'e katılan Volkswagen, en çok satan otomobilinin yeni sürümü 2019 VW Jetta'yı tanıttı. Jetta artık Golf, Audi TT ve A3'ün paylaştığı MQB platformu ile birlikte yoluna devam ediyor. Tesadüfen otomobilin ön ve arka tamponları oldukça yüksek miktarda Audi DNA'sına sahip gibi görünüyor. Yeni platform ayrıca arka koltuklar için daha yüksek tavan ve buna rağmen daha ince bir tasarım anlamına geliyor.
Aracın 1.4L turbo dörtlüsü yenileniyor ve şaşırtıcı biçimde daha az beygir gücüyle (147), ve daha az torkla (180) karşımıza çıkıyor, ancak bu kağıt üzeri verilerle otomobilin gerçekte nasıl bir sürüş tecrübesi sunduğunu anlamak pek mümkün değil.
2019 Jetta için üreticinin önerdiği satış fiyatı 18,545$ olacak ve 6 yıl / 115,872 kilometre tampondan tampona garantiye sahip olacak. Volkswagen bugün 10:05 Doğu saatinde Jetta ile ilgili diğer tüm detayları açıklayacak. Kaçırmak istemiyorsanız Detroit Auto Show'u Roadshow'dan canlı takip edebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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