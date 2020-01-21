2019 Yılı İçin Çok Kötü Bir Haber Geldi!

Eğer son yıllarda yaşanan yangınlar ve buzul erimeleri sizi ikna etmeye yetmediyse, bir de yeni açıklanan bu somut verileri deneyin!

21 Ocak 2020 00:02

Levent Öztürk