2019 Yılı İçin Çok Kötü Bir Haber Geldi!

Eğer erimekte olan buzullar ve kontrol edilemeyen yangınları halen fark etmediyseniz, NASA, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin etkilerinin daha da kötüye gittiğine yönelik somut kanıtlara sahip. Kurumların söylediğine göre 1880 yılında kayıtların tutulmaya başlanmasından beri, 2019 en sıcak ikinci yıl oldu ve sadece 2016 yılının sıcaklıkları daha üst seviyedeydi. Verilerdeki akım bariz bir şekilde görülebiliyor. 60'lardan beri her on yıl, bir önceki on yıla göre daha sıcak oldu ve daha korkutucu olan ise, son beş yılın kaydedilen en sıcak beş yıl olması.
NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) tarafından belirtilene göre 2019, 1951 ile 1980 aralığının ortalamasından 0,98 santigrat derece daha sıcaktı. NASA, veri toplamak için 20.000'den fazla hava istasyonu, deniz yüzeyi şamandıraları, gemiler ve Antarktik araştırma istasyonları tarafından toplanan verileri kullanıyor. Toplanan veri setinin tamamına ajansın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Verilerin istatistiksel analizi, bu ısınmanın genel olarak, üretim, çiftçilik ve hayvancılık gibi beşeri faaliyetler sebebiyle artan karbondioksit salınımı – ve diğer sera gazları – kaynaklı olduğunu gösteriyor.
Dünya ortalamada genel olarak ısınıyor olsa da, bu etki gezegenin tamamında eşit ölçüde gözlemlenmiyor. Örneğin ABD için 2019 sadece 34'üncü en sıcak yıldı. Buna karşılık Arktik bölgesi, gezegenin geri kalanına göre üç kat daha fazla ısındı. Ayrıca NAOO'nun söylediğine göre 2019 sadece en sıcak ikinci yıl olmakla kalmadı, aynı zamanda da tarihi seller ve uç seviyedeki kasırgalar ile ikinci en nemli yıl da oldu.
İklim değişikliğinin etkileri giderek daha belirgin hale gelirken, umarız görülen bu etkilerin yanı sıra kuruluşlar tarafından sunulan somut belgeler, hükümet ve kurumların artık daha ciddi ve pro-aktif eylemler uygulamalarına sebep olur.
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