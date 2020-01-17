2019 Yılında En Çok Oynanan Mobil Oyunlar

Telefonla oyun oynamaktan vazgeçemeyenlerin Ios ve Android uygulamalarından en çok indirdiği oyunları sizler için listeledik. İşte 2019'un en iyi oyunları;
1) Candy Crush Saga
Şeker patlatma oyunu olarak tanınan Candy Crush Saga, çıktığı günden bu yana popülaritesini kaybetmeyen nadir oyunlardan biri. Oynayanlara bağımlılık yapan bu renkli oyun Android'e veya Ios'a ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.
2) Darkness Rises
Mobil oyun tavsiye listelerinde ismi en sık geçen oyunlardan biri olan Darkness Rises, muhteşem grafikler, yenilikçi oyun tarzı ve kusursuz görselliği ile 2019 yılında en çok oynanan ve tam not alan oyunlardan biri.
3) PUBG Mobile
Mobil oyunlar arasında en ünlüsü olan PUBG, oyun sever olsun ya da olmasın herkesin aşina olduğu bir isim. Bir çeşit hayatta kalma oyunu olan PUBG son yılların en popüler oyunlarından biri.
4)Subway Surfers
Macera dolu bu oyunda bir köpek ve onun sahibi olan aksi bir bekçiden kaçmaya çalışıyorsunuz. Hızlı hamleler yaparak oynanan bu oyunda aynı zamanda size çarpma ihtimali olan trenlerden kaçmaya çalışıyorsunuz.
5) Shadow Fight 3
En iyi mobil oyunlardan bir diğeri olan Shadow Fight 3 aksiyon türünde güzel bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Son derece başarılı efektlere sahip olan bu oyun 2019 yılında en çok oynanan oyunlar arasında bulunuyor.
6) Clash Of Clans
Çevrimiçi strateji oyunlarından bir diğeri olan Clash of Clans, Türkçe'ye Klanlar Çatışması olarak çevrilebilir. Köy inşa edip diğer oyuncularla savaşılan bu oyun Ios veya Android platformlarında severek oynanan oyunların başında yer alıyor.
7) Kelime Gezmece
Genel kültür oyunlarından biri olan Kelime Gezmece çapraz bulmacadaki yatay ve dikey boşlukları doldurmak için harf kaydırılarak oynanan son derece keyifli bir oyun. Çok farklı zorluk seviyeleri olan bu oyunu kendi seviyenize göre dilediğiniz gibi ayarlayıp oynayabiliyorsunuz.
8) Mobile Legends Bang Bang
Beşer kişilik iki takım kurularak karşılıklı oynanan bu oyun yaklaşık 50 adet farklı karakter barındırıyor. En iyi savaş oyunlarından biri olarak gösterilen Mobile Legends Bang Bang çevrimiçi oynanan en meşhur oyunlardan biri.
9) Sniper 3D Assassin
Ücretsiz olarak indirip keskin bir nişancı olabileceğiniz bu oyunda 3 boyutlu grafikler ve animasyonlar son derece gerçekçi olmaları sebebiyle oyun tutkunları tarafından çok seviliyor. Savaş oyunları arasında en bağımlılık yapıcı oyun olarak karşımıza çıkan Sniper 3D Assasin en güzel mobil oyunlar arasında ilk sıralarda gösteriliyor.
10) Brawl Stars
İsterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu savaş oyunu her gün yeni etkinlikler ve yeni oyun modları sunması sebebiyle çok seviliyor.
2019 yılında mobil telefonlardan en çok indirilen on oyunu sizler için derledik. Bakalım 2020'de de bu oyunlar aynı popülariteyi sürdürebilecekler mi yoksa listeleri zorlayan yeni oyunlarla karşılaşacak mıyız.
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