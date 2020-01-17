2019 Yılında En Çok Oynanan Mobil Oyunlar

2019 yılında en çok oynanan, tavsiye edilen, en iyi mobil oyunları derledik

2019 Yılında En Çok Oynanan Mobil Oyunlar

Telefonla oyun oynamaktan vazgeçemeyenlerin Ios ve Android uygulamalarından en çok indirdiği oyunları sizler için listeledik. İşte 2019'un en iyi oyunları;

1) Candy Crush Saga

Şeker patlatma oyunu olarak tanınan Candy Crush Saga, çıktığı günden bu yana popülaritesini kaybetmeyen nadir oyunlardan biri. Oynayanlara bağımlılık yapan bu renkli oyun Android'e veya Ios'a ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

2) Darkness Rises

Mobil oyun tavsiye listelerinde ismi en sık geçen oyunlardan biri olan Darkness Rises, muhteşem grafikler, yenilikçi oyun tarzı ve kusursuz görselliği ile 2019 yılında en çok oynanan ve  tam not alan oyunlardan biri.

3) PUBG Mobile

Mobil oyunlar arasında en ünlüsü olan PUBG, oyun sever olsun ya da olmasın herkesin aşina olduğu bir isim. Bir çeşit hayatta kalma oyunu olan PUBG son yılların en popüler oyunlarından biri.

4)Subway Surfers

Macera dolu bu oyunda bir köpek ve onun sahibi olan aksi bir bekçiden kaçmaya çalışıyorsunuz. Hızlı hamleler yaparak oynanan bu oyunda aynı zamanda size çarpma ihtimali olan trenlerden kaçmaya çalışıyorsunuz. 

5) Shadow Fight 3

En iyi mobil oyunlardan bir diğeri olan Shadow Fight 3 aksiyon türünde güzel bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Son derece başarılı efektlere sahip olan bu oyun 2019 yılında en çok oynanan oyunlar arasında bulunuyor.

6) Clash Of Clans

Çevrimiçi strateji oyunlarından bir diğeri olan Clash of Clans, Türkçe'ye Klanlar Çatışması olarak çevrilebilir.  Köy inşa edip diğer oyuncularla savaşılan bu oyun Ios veya Android platformlarında severek oynanan oyunların başında yer alıyor.

7) Kelime Gezmece

Genel kültür oyunlarından biri olan Kelime Gezmece çapraz bulmacadaki yatay ve dikey boşlukları doldurmak  için harf kaydırılarak oynanan son derece keyifli bir oyun. Çok farklı zorluk seviyeleri olan bu oyunu kendi seviyenize göre dilediğiniz gibi ayarlayıp oynayabiliyorsunuz.

8) Mobile Legends Bang Bang

Beşer kişilik iki takım kurularak karşılıklı oynanan bu oyun yaklaşık 50 adet farklı karakter barındırıyor. En iyi savaş oyunlarından biri olarak gösterilen Mobile Legends Bang Bang çevrimiçi oynanan en meşhur oyunlardan biri.

9) Sniper 3D Assassin

Ücretsiz olarak indirip keskin bir nişancı olabileceğiniz bu oyunda 3 boyutlu grafikler ve animasyonlar son derece gerçekçi olmaları sebebiyle oyun tutkunları tarafından çok seviliyor. Savaş oyunları arasında en bağımlılık yapıcı oyun olarak karşımıza çıkan Sniper 3D Assasin en güzel mobil oyunlar arasında ilk sıralarda gösteriliyor.

10) Brawl Stars

İsterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu savaş oyunu her gün yeni etkinlikler ve yeni oyun modları sunması sebebiyle çok seviliyor.

2019 yılında mobil telefonlardan en çok indirilen on oyunu sizler için derledik. Bakalım 2020'de de bu oyunlar aynı popülariteyi sürdürebilecekler mi yoksa listeleri zorlayan yeni oyunlarla karşılaşacak mıyız. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Dünyanın en dayanıklı canlısının en zayıf noktası keşfedildi!
Günün En çok Okunanları
Huawei, Google Play Store Alternatifini Anlattı
iPhone'u Güvenlik Anahtarı Gibi Kullanmak Artık Mümkün
İşte Türkiye'de Satışa Çıkacak realme 5 Pro ve realme XT!
Google'a "Şişiren Yazılımları Silin" Mektubu
Tüm Telefonlara Tek Tip Şarj Cihazı İsteği

 

 