2019 Yılının En İyi 5 PC Oyunu
2019'da hangi oyunları oynamanız gerektiğini araştırmanıza gerek yok, listemize bakmanız yeterli!
PC'nin en iyi oyun platformu olduğundan hiç şüphe yok. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti'den Intel Coffee Lake Refresh işlemcilere, müthiş bir donanım potansiyeline sahip bilgisayarlar, PlayStation ve Xbox'un yaklaşmakta zorlanacağı bir oyun kataloğuna ve oyun türü yelpazesine sahipler.
En iyi PC oyunları, platform oyunlarından işaretle ve tıkla macera türüne, geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu nedenle kısa bir liste yapmak zor, ancak hepimizin her en iyi oyunu oynayacak zamanı olmayabilir. Aşağıda, 2019'da oynamanız gereken 5 oyunu seçtik.
1. The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3'ün çıkışının üzerinden dört sene geçti ancak oyun, hala en müthiş açık dünya oyunlarından biri. Bir anlamda Skyrim ve GTA 5'i bir araya getiren oyun, zamanınızı çalmaya büyük bir aday.
2. Dark Souls 3
Dark Souls 3, belki serinin önceki oyunları kadar zor değil, ancak serinin sevilen her şeyini üzerinde taşıyor. Oyunda muhtemelen birden çok kez öleceksiniz, çünkü karmaşık dövüş sistemini öğrenmek biraz zaman alıyor.
3. Monster Hunter World
Yıllardır adını duymadığınız, gelmiş geçmiş en büyük oyun serilerinden biri olan Monster Hunter, World ile sonunda PC'ye geliyor. Bir canavar avcısını canlandırdığınız oyunda yaratıkları avlayacak, üzerindeki parçaları alıp kendinize daha iyi zırhlar üreteceksiniz.
4. Grand Theft Auto V
PC'ye port edilen en büyük konsol oyunlarından biri olan GTA 5, bilgisayarlardaki yüksek grafik gücü sayesinde 60fps'de müthiş bir oyun deneyimi sunuyor. 30 saatlik oyunu bitirseniz bile, keyfini sürebileceğiniz birçok oyun içeriği mevcut.
5. Sid Meier's Civilization VI
Sıra tabanlı ikonik serinin son oyunu olan Civilization VI, bugün PC'lerde oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesi. Civilization VI'nın Fortnite gibi oyunlara göre yavaş ilerlediğini düşünebilirsiniz, ancak oyun inanılmaz derecede geniş. Oyunda imparatorluğunuzu haritaya yayıp, düşmanlarınızı ezmeniz gerekiyor, ancak bunun çok kolay olacağını düşünmeyin.
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