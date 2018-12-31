2019'a Merhaba: Herkese Mutlu Yıllar!
Koca bir yılı daha geride bırakıyor; 2019 yılına merhaba diyoruz. Tüm CHIP Online ailesine mutlu yıllar!
2018 yılı kimimiz için çok iyi geçmiş olabilir. Belki de bazılarımızın bir an önce sona ermesini beklediği bir yıl oldu 2018... Ama birkaç saat sonra 2018, acısıyla tatlısıyla geride kalmış olacak. Yine koca bir yılı bitireceğiz; yepyeni bir yıla merhaba diyeceğiz.
2018 yılında da, teknoloji, otomobil, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri dakika dakika sizlere aktarmak için çok çalıştık. Kapsamlı testlerimizle ve canlı yayınlarımızla yine farkımızı ortaya koymak için çabaladık.
Yepyeni bir yılda; 2019 yılında da çok sevdiğimiz bu işi; aynı heyecanla yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki bunu yaparken, sizlerin de desteğini her zaman yanımızda hissedeceğimizden eminiz.
CHIP Online mutfağındakiler olarak bu yayının gerçek sahibi olan sizlerin yeni yılını kutluyoruz. Umarız 2019 yılı, hepimiz için çok güzel bir yıl olur.
Hepinize mutlu yıllar!
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