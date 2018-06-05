2019'da Sıra Dışı Bir Pixel Telefon Gelebilir!
Yeni söylentiler, Google'ın gelecek yıl için her zamanki beklentileri aşan bir Pixel telefon üzerinde çalıştığını iddia ediyor!
Bu sene şimdiden çok sayıda amiral gemisi telefon lansmanı gerçekleşti, ancak Google'ın Pixel 3 çifti de dahil olmak üzere daha da fazlası yolda. Yeni ortaya çıkan bir söylenti, teknoloji devinin önümüzdeki sene için orta seviye bir Pixel telefonu da seriye ekleyebileceğini söylüyor.
Genellikle güvenilir sızıntılar paylaşan WinFuture yazarı Roland Quandt'tan gelen bu iddiaya göre yeni Pixel orta seviyeli Snapdragon 710 çip seti ile birlikte 2019'un ilk yarısında piyasya sürülecek. Söylentinin sunduğu tek elle tutulur bilgi bu, ancak Snapdragon 710, orta menzilli ve bütçe dostu bir Pixel'e işaret ediyor.
Şimdiye dek gördüğümüz tüm Pixel telefonlar, iPhone X ve Galaxy S9'a yakın donanımlarıyla yüksek seviye premium telefonlar arasında yer alıyordu. 2019'da gelecek olan Pixel'ler arasına el yakmayan bir telefon eklemek, marka adının yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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