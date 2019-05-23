2019'un En İyi Gerilim Filmleri
2019'un en iyi korku ve gerilim filmlerini sizler için sıraladık. İşte bizim seçimimizle izlenmesi gereken filmler...
Psikolojik gerilimden atmosferik başyapıtlara, 2019'da mutlaka seyretmeniz gereken korku ve gerilim temalı çok sayıda sinema filmleri gördük. En yeni filmler, vizyondaki filmler, vizyondan düşse bile unutulmayanlar... İşte bizim seçimimizle, 2019'un mutlaka izlenmesi gereken gerilim ve korku filmleri...
1. Glass
M. Night Shyamalan'ın filmi, yönetmenin iki filmi Split ve Unbreakable'ı büyük umutlarla bir araya getirecek. Bunun Shyamalan'ın özgeçmişine nasıl etki edeceğini hep beraber göreceğiz.
2. Serenity
Interstellar sonrasında tekrar bir araya gelen Matthew McConaughey ve Anne Hathaway, cinayet ve fazlasıyla geri dönüyor.
3. Piercing
The Eyes of My Mother'ın ödüllü yönetmeninin imzasını taşıyan filmde Christopher Abbot ve Mia Wasikowska oynuyor. Filmde bir eskort hakkında karanlık hisler besleyen bir aile babasının hikayesini izleyeceksiniz.
4. The Prodigy
Nicholas McCarthy'nin bu doğa üstü gerilimini ciddiye almakta fayda var.
5. Happy Death Day 2U
Tree bu kez sadece kendi hayatını değil, arkadaşlarının da hayatını kurtaracak.
6. The Rhythm Section
The Handmaid's Tale'in Emmy ödüllü yönetmeni Reed Morano, bu filmde Blake Lively ile bir araya geliyor ve bizlere ailesi teröristler tarafından öldürülen bir kadının intikamını anlatıyor.
7. Us
Jordan Peele, bu filminde psikolojik savaş ve sosyal yorumlarla hayranlarını korkutmanın yolunu buluyor.
8. The Curse of La Llorona
Filmde bir sosyal görevli, çocuklarını ağlayan korkunç bir ruhtan korumak için mücadele veriyor.
9. Brightburn
James Gunn'ın "Superman'ın korkunç hali" denebilecek filminde bir kadın, başka bir gezegenden gelen bir bebeği arka bahçesinde buluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın