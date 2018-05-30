2019'un iPhone'ları İçin Büyük İddia!
iPhone 11'in piyasaya çıkmasına henüz aylar olsa da, bu durum 2019'un iPhone 12'si hakkında çıkan söylentileri durduramıyor!
Arka kameralarını alışıldık çift lens yerine üç lens ile donatan telefonlarla karşılaştık ve bu yüzden de Apple'ın aldığı söylenen yeni kararın büyük bir yenilik olduğu söylenemez. Ancak firmanın 2019 iPhone serisinde üç lens kullanacağı iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı.
Bu söylenti, MacRumors'un Tayvanlı Economic Daily News'ten aldığı, Deutsche Securities analisti Jialin Lu'nun araştırma notundan kaynaklanıyor. Bu yenilik, iPhone'un 3D derinlik algısı ve artırılmış gerçeklik yetenekleri için kullanılacak ve Apple'ın bu alanda gelişmek istediği biliniyor.
Lu'nun söylediğine göre algılayıcıların ikisi bir nesneyi farklı açılardan yakalayacak ve iki çekim arasındaki fark, mesafeyi ölçmek ve kullanılacak AR işlemini uygulamak için kullanılacak. Ayrıca Apple'ın aynı etkiyi yaratacak lazer tabanlı bir sistem üzerinde de çalıştığı söyleniyor.
Bu tahmin, geçtiğimiz ay iPhone 12 (yada Apple bu cihazı nasıl adlandırmak isterse) hakkında duyulan bir söylenti ile de eşleşiyor. Ancak üç lensli kamera hakkındaki yeni söylenti daha fazla detaya sahip.
2018 yılı iPhone'larının sunulmasına daha birkaç ay varken, bir sonraki yılın Eylül ayında yayınlanacak olan telefonlar hakkında konuşmak için henüz çok erken olabilir. Ancak Apple'ın bu telefonlar için planlarını şimdiden hazırladığına da kesin gözüyle bakılabilir. Aradaki zamanın uzunluğu, Apple'ın fikrini değiştirerek çift lensli kameraları kullanmaya devam edebileceği anlamına da geliyor.
2019 iPhone'ları ile ilgili bir diğer söylenti ise, bu telefonların Apple Pencil desteğine sahip olacaklarıydı. Başka bir deyişle eğer iPhone 11 özelliklerinde aradıklarınızı bulamazsanız, bir sonraki yılı beklemek iyi bir seçenek haline gelebilir. Apple'ın önümüzdeki ay başlayacak olan WWDC 2018 etkinliğinde daha fazla ipucu verip vermeyeceğini ise zaman gösterecek...
Levent Öztürk
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