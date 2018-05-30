2019'un iPhone'ları İçin Büyük İddia!

iPhone 11'in piyasaya çıkmasına henüz aylar olsa da, bu durum 2019'un iPhone 12'si hakkında çıkan söylentileri durduramıyor!

2019'un iPhone'ları için büyük iddia!

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