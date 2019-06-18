2019'un iPhone'larında 3D Touch Olmayabilir
Yeni nesil iPhone'larda, yıllardır iPhone'lar için belirleyici özelliklerden biri olarak kabul edilen bu özelliğin bulunmayacağı iddia edildi!
iOS 13'ün geliştirici betasında 2019'un iPhone'larına dair ciddi bir ipucu ortaya çıkmıştı. Bu ipucu, iPhone'un USB-C'ye geçebileceğini söylüyordu. Şimdi ise iPhone 11'in 3D Touch işlevini sunmayabileceği ortaya çıktı.
Her sene çıkan yeni nesil iPhone'lara eklenen işlevler, bir başka işlevin gidişi anlamına gelebiliyor. Asya'daki iPhone tedarikçilerini ziyaret eden Barclay analistleri, Apple'ın 3D Touch'ı 2019 iPhone serisinden çıkaracağı konusunda emin.
Dokunma basıncını algılayabilen 3D Touch, ekrana daha sert basarak farklı seçeneklere ulaşmanızı sağlıyor. İlk olarak iPhone 6S'te sunulan bu işlev, iPhone X'te home düğmesinin kaldırılmasıyla gezintiyi kolaylaştırmayı amaçlıyordu. 3D Touch'ın yerini iPhone XR'de "Haptic Touch" reklam sözcükleriyle anılan işlev aldı (telefonun uzun dokununca biraz titremesi). 3D Touch kadar işlevsel olmasa da, çoğu kullanıcı Haptic Touch'ı kullanışlı buldu.
3D Touch'ın gerçekten kaldırılıp kaldırılmayacağını eylülden önce öğrenmemiz mümkün olmayabilir. Ancak işlevin en azından bir biçimde hayatını sürdürmesini bekleyebiliriz (örneğin Haptic Touch şeklinde). iOS 13 beta'da 3D Touch'ın kullanım alanlarının arttığı görünüyor ve firma, kullanmayacağı bir işlev için sanırız bunu yapmayacaktır.
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