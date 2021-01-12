2020 Bitse de, Kötü Rekorları Bitmiyor: İşte 2020'den Gelen Yeni Kötü Haber

2020'ye de bu yakışırdı... Küresel Koronavirüs salgını ile azalan karbondioksit emisyonuna rağmen 2020, gelmiş geçmiş en sıcak yıl olarak kayıtları geçmeyi bildi.