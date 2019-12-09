2020'de Dört Yeni iPhone 12 Birden Gelebilir

Yeni bir iddiaya göre 2020, Apple'ın en çok iPhone tanıttığı yıl olabilir. iPhone SE 2'nin yılın ilk yarısında, dört iPhone modelinin ise yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceği söyleniyor.
Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre bahsedilen dört iPhone modeli, iki kameralı 5,4 inç, iki kameralı 6,1 inç, üç arka kameralı 6,1 inç ve üç arka kameralı 6,7 inçlik telefonlardan oluşacak. Bu modellerin tümünün OLED ekran ve 5G desteği ile geleceği, metal çerçeve ile iPhone 4'e benzer görüneceği söyleniyor.
5G'yi desteklemeyen iPhone SE 2 ise 4,7 inç LCD ekranla ve bir arka kamerayla gelecek. Bu modelin iPhone 8'e benzer bir görünüme sahip olacağı, Touch ID home düğmesine yer vereceği, A13 yonga seti ve 3GB RAM ile geleceği söyleniyor.
Dedikodunun ilginç yanı, bugüne kadar üç iPhone 12 modelinin olacağı söylenirken, sayıyı dörde çıkarması. Yine de dedikoduya biraz şüpheyle bakmakta fayda var, çünkü 6,1 inç modeller arasında önemli bir fark yok gibi görünüyor.
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