2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu: İşte ilk 10

Forbes tarafından yayınlanan listeye göre 2020'nin en çok kazanan erkek oyuncuları belli oldu.

2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu

Forbes'un listesine göre 2020 yılında 10 aktör toplam 520 milyon dolardan fazla para kazandı. Aktörlere toplam 140,5 milyon dolar katkıda bulunan Netlix de sonuçlar üzerinde etkili oldu.

Independent'ın haberine göre Dwayne "The Rock" Johnson 87.5 milyon dolarla 2. yılda da listenin başında yer alıyor. Listenin 2. sırasında 6 Underground filmindeki rolü ve ertelenen filmi Free Guy'daki filmiyle Ryan Reynolds yer alıyor.

Çok kazanan aktörler arasında Mark Wahlberg, Ben Affleck ve ocak ayında Netflix'le birden fazla film içeren bir anlaşma imzalayan Uncut Gems yıldızı Adam Sandler da bulunuyor. Bolywood'dan Akshay Kumar listede. 

Vin Diesel bu yılın listesinde yer alan tek Marvel oyuncusu oldu.

En çok kazanan kadın oyuncular listesi ise eylül ayında açıklanacak.

İşte 2020'in en çok kazanan aktörler listesi:

  1. Dwayne "The Rock" Johnson – $87.5m
  2. Ryan Reynolds – $71.5m
  3. Mark Wahlberg – $58m
  4. Ben Affleck – $55m
  5. Vin Diesel – $54m
  6. Akshay Kumar – $48.5m
  7. Lin-Manuel Miranda – $45.5m
  8. Will Smith – $44.5m
  9. Adam Sandler – $3
  10. Jackie Chan – $30m
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