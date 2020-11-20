2020'nin En Çok Kullanılan Şifreleri Açıklandı; "123456" Yine Lider!

İnternet üzerindeki hesaplarınızın her birine güçlü ve eşsiz bir şifre oluşturmak oldukça zorlu bir işlem ve bu yüzden de bazı kullanıcılar, şifrelerini saklamak için bir şifre yöneticisi programı kullanıyor. Ne yazık ki pek çok kullanıcı halen internet hesaplarında güvenli olmayan şifreler kullanıyor ve NordPass'in en son araştırması, 2020'nin en yaygın kullanılan şifrelerini gösteriyor.
Listenin en üstünde ise "123456" bulunuyor. Bu şifre herhangi bir şifre kurtarma çözümü kullanılarak bir dakikadan daha kısa bir süre içerisinde çözülebiliyor olsa da, 2,5 milyon kullanıcı halen bu şifreyi kullanıyor. Bu yılın ikinci en kötü şifresi ise sadece birkaç rakam daha ekleyen "123456789" olarak gözüküyor ve yine kolaylıkla aşılabilen bu şifre de yaklaşık bir milyon kişi tarafından kullanılıyor. NordPass'in 2020 yılının en yaygın 200 şifresi listesinin üçüncü sırasında ise "picture1" yer alıyor ve her ne kadar bu şifre listeye yeni girmiş olsa da, çözülmesi sadece üç saatten daha az bir süre alıyor. Yılın en kötü on şifre listesinin geri kalanındaki şifreler ise "12345678", "111111", "123123", "12345", "1234567890" ve bir başka yeni giriş olan "senha".
NordPass'in söylediğine göre insanların büyük bir çoğunluğu, kolaylığından dolayı basit ve kolay hatırlanır şifreler kullanıyor. Ancak buradaki problem, en kolay hatırlanır şifrelerin kırılmaya en yatkın şifreler olması. NordPass, şifre oluşturmak için kullanılan kategorilerde ise insanların genel olarak şifrelerini sayılar, QWERTY, küfürler, cihazlar, şifreler, isimler, eğlence, spor, pozitif kelimeler, rastgele harfler ve yiyecekler çevresinde oluşturduklarını söylüyor.
Kendi güçlü şifrelerinizi oluşturmanın ilk adımı, bu şifreleri oluştururken nelerden kaçınmanız gerektiğini bilmektir.
NordPass, kullanıcıların sözlük kelimelerini, sayı kombinasyonlarını, tekrar eden karakterleri veya klavyede yan yana olan birleşimleri kullanmaktan kaçınmalarını öneriyor. Kullanıcıların isimleri, telefon numaraları ve doğum tarihleri gibi gizli olmayabilecek kişisel detaylardan kaçınmaları ise özellikle önemli olarak belirtiliyor.
Her bir hesabınıza güçlü bir şifre oluşturmak için şifrelerin 12 karaktere kadar çıkmaları, büyük ve küçük harflerden oluşmaları, sayı ve semboller içermeleri gerekiyor. Ayrıca kullanıcıların en azından her 90 günde bir şifrelerini değiştirmeleri öneriliyor.
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