2020'nin En Çok Kullanılan Şifreleri Açıklandı; "123456" Yine Lider!

2020'nin en çok kullanılan şifreleri açıklandı. İşin kötü tarafı ise, bu şifrelerin neredeyse hepsinin çok kolay bir şekilde tahmin edilebilir olmaları...