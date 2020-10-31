2020'nin En Çok Satılan 5G Cep Telefonu Belli Oldu

Strategy Analytics'ten alınan son rakamlar, Samsung Galaxy S20+ 5G'nin yılın ilk altı ayında dünyanın en çok satan 5G akıllı telefonu olduğunu gösteriyor. Bunu Galaxy S20 Ultra 5G ve Galaxy S20 5G izliyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Huawei P40 Pro 5G ve Mate 30 5G, yalnızca Çin'de satılmasına rağmen sırasıyla dördüncü ve beşinci oldu.
Galaxy S20+ 5G, 2020'nin ilk yarısında satılan 5G akıllı telefonlardan elde edilen toplam gelirin yüzde 9'unu oluşturuyor. Cihazın Batı Avrupa, Güney Kore ve Kuzey Amerika'da popüler olduğu ortaya çıktı.
Huawei'nin P40 Pro 5G ve Mate 30 5G'si Çin'deki popülerlikleri sayesinde dördüncü ve beşinci sıraya yükseldi. Bununla birlikte, Strategy Analytics Direktörü Ken Hyers, yılın ikinci yarısında iPhone 12 serisinin, sevkiyatlar açısından Huawei ve Samsung'un 5G akıllı telefonlarını geçeceğine inanıyor.
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