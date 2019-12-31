2020'nin En Fazla Beklenen Filmi Hangisi?

Yapılan bir anket, 2020 yılının en fazla beklenilen filmlerini ortaya koydu!

  • Levent Öztürk
2020'nin en fazla beklenileni Wonder Woman!

Wonder Woman bir kez daha sinemalara dönmek üzere ve görünene göre film severler heyecan ile o anı bekliyorlar. Film sitesi Fandango tarafından yapılan bir ankete göre Gal Gadot'un bir DC süper kahramanı olarak geri döndüğü Wonder Woman 1984, 2020 yılının en fazla beklenen filmi olarak öne çıkıyor. Filmin yönetmeni Patty Jenkins ve anketin tarihinde bir ilk olarak, en beklenen dört filminin tamamının yönetmenleri kadınlardan oluşuyor.

Wonder Woman 1984'ün 5 Haziran tarihinde yayımlanması bekleniyor. Star Wars: The Rise of Skywalker ile rekabete girmemek için, filmin açıklanan Aralık 2019 yayım tarihinin ertelenmesine karar verilmişti.

Wonder Woman'ın arkasından başka iki süper kahraman filmi geliyor. Bunların ilki DC'nin rakibi olan Marvel evreninden Black Widow. Scarlett Johansson, Natasha Romanoff/Black Widow rolü ile filmin yıldız rolünde yer alırken yönetmen koltuğunda Cate Shortland oturuyor ve filmin 1 Mayıs tarihinde sinemalarda yerini alması bekleniyor.

Bir sonraki film ise Chloe Zhao tarafından yönetilen ve 6 Kasım yayım tarihine sahip olan Marvel'ın Eternals filmi. Listenin dördüncü sırasında ise Niki Caro'nun yönetmenliğini yaptığı 27 Mart yayım tarihine sahip olan Disney'in Mulan filmi yer alıyor.

En çok beklenenler listesindeki diğer filmlerin arasında ise 25. James Bond filmi No Time to Die, A Quiet Place Part II, Birds of Prey, In the Heights, Soul ve Fast & Furious 9 yer alıyor.

Wonder Woman 1984'te rol alan Gadot ve Chris Pine ise, performanları en çok merak edilen yıldızlar olarak gözüküyorl Wonder Woman 1984'ün kötü karakteri Cheetah rolündeki Kristen Wiig ise ankette en beklenen kötü karakter olarak öne çıkıyor.

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