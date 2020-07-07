2020 Facebook Video İndirme Rehberi

Video izleme ihtiyacımızın neredeyse tamamını YouTube ile gideriyoruz. Bunun nedeni YouTube'un video çeşitliliği ve sayısı açısından son derece zengin olması. Ancak tek büyük video platformu, YouTube değil.
Sosyal platformların başında gelen Facebook'un video alanındaki varlığı, son senelerde katlanarak büyüdü. Facebook'ta izlenen videoların büyük bir kısmı sessiz izlense de, platform üzerindeki videolar her gün milyarlarca kez izleniyor. Bu sırada Facebook, popüler hesaplara, yayıncılara ve ünlülere milyonlarca dolar dağıtıyor.
Facebook'u ister mobilde, ister masa üstünde veya her ikisinde birden kullanın, platform üzerindeki videolara da baktığınızdan eminiz. Peki bu videoları nasıl indirebilirsiniz? Aslında bunu yapmanın pek çok yolu var. Ama biz, burada size herhangi bir uygulama kullanmadan indirmenin yollarını, PC, Android ve iOS için ayrı ayrı anlatacağız.
Facebook Video İndirme Nasıl Yapılır?
Facebook'taki videoları indirip telefonunuza veya PC'nize kaydetmek oldukça kolay bir iş. Videoları telefonunuza indirirken uygulamalara ihtiyacınız olacak. PC'de ise herhangi bir ek programa ihtiyacınız yok.
Facebook'tan PC'ye Video İndirme
Videonun üzerine tıklayın ve "Video internet adresini (URL) göster" seçeneğine tıklayın.
Video adresi, küçük bir kutucuk içerisinde ekrana gelecek. Bu adresi seçin, üzerine sağ tıklayarak kopyalayın.
www.fbdown.net adresini açın ve kopyaladığınız video adresini bu siteye yapıştırın.
Download düğmesine tıklayın ve video bilgilerinin ekrana gelmesini bekleyin.
İlgili indirme seçeneğini seçtiğinizde, video oyantılmaya başlanacak. Artık videoya sağ tıklayıp "Farklı kaydet" seçeneğine seçerek videoyu dilediğiniz bir klasöre kaydedebilirsiniz.
PC'ler İçin Alternatif Bir Yöntem
İndirmek istediğiniz videoya sağ tıklayın ve "Copy URL" üzerine tıklayın.
Şimdi indirme adresinin ilk kısmını mbasic.facebook.com şeklinde değiştirin. Örneğin https://www.facebook.com/chiponlineturkiye/videos/762331271243635/ adresini https://mbasic.facebook.com/chiponlineturkiye/videos/762331271243635/ şeklinde değiştirin. Yani www bölümünü mbasic ile değiştirin.
Videoyu çalmaya başlayın. Yeni bir pencerede videonun açıldığını göreceksiniz.
Videonun üzerine sağ tıklayarak açılan menüden "videoyu farklı kaydet" seçeneğini seçin. Artık videoyu diskinize kaydedebilirsiniz.
Android'de Facebook Video İndirme
Facebook uygulamasında indirmek istediğiniz videoyu açın ve videonun hemen üst kısmındaki "..." simgesine tıklayın.
"Bağlantıyı Kopyala" seçeneğine tıklayın.
www.fbdown.net adresini açın ve kopyaladığınız video adresini bu siteye yapıştırın.
Download düğmesine tıklayın ve video hakkında gelecek bilgileri bekleyin, hemen ardından ilgili seçeneklerden birisi ile indirme komutunu verin.
Video farklı bir pencerede açılacaktır. Videonun sağ alt kısmında göreceğiniz "üç nokta" simgesine dokunun. "İndir" seçeneği açılacaktır. Bu seçeneği seçerek indirme işlemini başlatabilirsiniz.
İndirme işlemi tamamlandığında, videyu galeri içerisinde ya da kullandığınız dosya yöneticisi yarsımıyla bulabilirsiniz.
iOS'ta Facebook Video İndirme
Facebook uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoyu bulun. Hemen alt kısımda göreceğiniz "Paylaş" seçeneğini seçin. Açılan menüden önce "Diğer Seçenekler", sonra da "Kopyala" seçeneğine dokunun. Böylece, videonun URL'sini kopyalamış olacaksınız.
www.fbdown.net adresini açın ve kopyaladığınız video adresini bu siteye yapıştırın.
Download düğmesine tıklayın ve video hakkında gelecek bilgileri bekleyin, hemen ardından ilgili seçeneklerden birisi ile indirme komutunu verin.
Video, yeni bir ekranda açılacak. Şimdi, Safari'nin üst menüsünde yer alan "Paylaş" simgesine dokunun. Açılan menüden "Dosyalar'a Kaydet" seçeneğini seçin. İndirme işlemi başlayacaktır. İndirme tamamlandığında, videonuzu Dosyalar uygulaması içerisinde bulabilirsiniz.
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