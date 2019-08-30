2020 Golf 8'den (Mk8) Yeni Görüntü Sızdı!

Volkswagen'in muhtemelen Ekim ayında tanıtacağı Golf 8 (Mk8), yeni görüntüsüyle heyecana yol açtı!

2020 Golf Mk8'den Yeni Görüntü

Volkswagen Golf, Avrupa'da 2020'de yepyeni bir Golf olarak karşımıza çıkacak. Otomobilin tanıtımı yaklaşsa da, bugüne kadar hakkında bilgi edinme fırsatımız pek olmamıştı. Ancak Volkswagen, yeni ipuçlarını önümüze koydu.

Firmanın paylaştığı görüntü, öncekilere kıyasla büyük bir değişikliğin yapılmadığını gösteriyor. Farların biraz daha alçak konumlandığı, böylece motor kapağına ön yüzde daha güçlü bir "kaş" çizgisi sağlandığı gözleniyor. Otomobil, yandan bakıldığında yedinci nesil Golf'e oldukça benziyor ancak arka tarafı, belki de piyasadaki bu tür görünümlere olan isteği karşılamak için daha fastback tarzı bir eğime sahip.

Otomobilin ID 3'e yer açmak için ertelendiği iddiaları bir yana, Nisan'da ortaya çıkan bir rapor, Mk8 Golf'ün yazılımla ilgili sorunlar yaşadığını söylemişti. İddiaya göre bunun bir bölümü, aracın güncelleme almasıyla ilgiliydi. İddialar, bu sorunun sadece planlanan tanıtım tarihini değil, üretimin başlangıç tarihini de olumsuz etkilediğini söylüyor. En son raporlar, Golf'ün ekimde tanıtılacağını iddia ediyor. Bu tarih, Frankfurt ve Los Angeles otomobil fuarlarının arasına denk geliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Türkiye'nin her yerinde fiber internet hızı!

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Elektrikli Porsche Taycan'dan Yeni Rekor
Lityum Metal Piller için Önemli Gelişme!
Google'dan Football Manager 2020 Müjdesi!
Google Play'de Açık Kaynaklı İlk Casus Yazılımı!
PUBG Avrupa Ligi 3. Aşaması Başlıyor

İlginizi çekebilir

 

 