2020 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu! İşte fotoğraflar

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin (IPPAWARDS) kazananları belli oldu. Yarışmada çok çeşitli fotoğraflar yer aldı. Yarışmada 2020'nin kazananları 20'den fazla ülkeden seçildi. İşte kazanan fotoğraflardan bazıları...

2020 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu! İşte o fotoğrafla

iPhone Fotoğraf Ödülleri yarışmasının (IPPAWARDS) kazananları açıklandı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen yarışmada yılın Büyük Ödülü, "Uçan Çocuklar" isimli çalışmasıyla Birleşik Krallık'tan sokak fotoğrafçısı Dimpy Bhalotia'ya verildi.

13 yıldır aralıksız olarak devam eden IPPAWARDS bu sene de birbirinden ilginç fotoğraflara ev sahipliği yaptı. Her iPhone sahibinin katılabildiği yarışmada binlerce fotoğraf arasından jüri tarafından en iyiler seçildi. İşte fotoğraflardan bazıları...

Dimpy Bhalotia, Birleşik Krallık, Yılın fotoğrafçısı büyük ödülü Uçan Çocuklar, Banaras, Hindistan iPhone X ile çekildi

Artyom Baryshau, Rusya, Yılın fotoğrafçısı birincilik ödülü Duvar Yok, Hindistan- iPhone 6 ile çekildi.


Joseph Cyr, Amerika Birleşik Devletleri, İkincilik ödülü - Gün batımı kategorisi Alacakaranlık Yansıması, Santa Catalina Mountains, Arizona iPhone 6s ile çekildi.

Mary Joy Gaitano, Filipinler, Üçünülük ödülü - Çocuklar kategorisi Çocukların gözünden, Filipinler iPhone 6 Plus ile çekildi

Ji Li, Çin, İkincilik ödülü - Hayvanlar kategorisi Flamingolar iPhone 6s ile çekildi

Dan Liu, Çin, Birincilik ödülü - Seriler kategorisi İsimsiz, Mindat, Myanmar iPhone 11 Pro Max ile çekildi

Nico Brons, Hollanda, İkincilik ödülü - Manzara kategorisi Kumullar iPhone 11 Pro Max ile çekildi

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