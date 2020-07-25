2020 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu! İşte fotoğraflar

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin (IPPAWARDS) kazananları belli oldu. Yarışmada çok çeşitli fotoğraflar yer aldı. Yarışmada 2020'nin kazananları 20'den fazla ülkeden seçildi. İşte kazanan fotoğraflardan bazıları...