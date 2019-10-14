2020 Model Volkswagen Golf, Eskizleri ile Ön-Gösterime Çıktı!

Volkswagen'in büyük bir heyecanla beklenen yeni Golf 8 modeli, ilk kez bu kadar net bir biçimde karşımıza çıktı!

14 Ekim 2019 19:00

Levent Öztürk