2020 Model Volkswagen Golf, Eskizleri ile Ön-Gösterime Çıktı!
Volkswagen'in büyük bir heyecanla beklenen yeni Golf 8 modeli, ilk kez bu kadar net bir biçimde karşımıza çıktı!
- Levent Öztürk
Başarılı bir şekilde çalışmakta olan bir şeye dokunmamak gerektiğine yönelik bir söz duymuş olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde yapılan ön gösterimde görünene göre de 2020 Volkswagen Golf, bu söz üzerine kurulmuş durumda.
24 Ekim'de Almanya'da ilk çıkışını yapacak olan araç için Volkswagen, yeni nesil hatchback'in bazı ön gösterim eskizlerini sundu. Fotoğraflar, Alman markanın küresel olarak geçimini sağlayan modelinin daha zarif ve daha geniş bir görüntüsünü gösteriyor. Farlar daha keskin bir yaklaşıma sahipken, ızgara da incelmiş durumda. Tampon alt paneli ise daha geniş bir görsel sunmaya çalışıyor. Henüz aracın arka kısmı gösterilmiş değil ancak burada da büyük bir değişiklik olması beklenmiyor.
Aracın içerisinde ise hatchback tamamen dijitalleşiyor gibi gözüküyor ve gösterge panelini tamamen tek bir ekran kaplıyor. Bu ekranda dijital göstergeler ve infotainment sistemi için bir bölüm yer alıyor. Görselin bir eskiz olmasından kaynaklanıyor olabilir ancak HVAC kontrolleri için fiziksel tuş bulunmuyor gibi gözüküyor. Ayrıca Volkswagen, hatchback'i renklendirmek için yeni renk ve kumaş seçenekleri olacağını da söylüyor.
2020 Golf'ün üretimi bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak ve Aralık ayında seçili piyasalarda satışa başlanacak.
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