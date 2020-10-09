2020 Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu!

2020 Nobel Ödülleri'nin sahipleri açıklanmaya devam ediyor.
2020 Nobel Kimya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Nobel komitesi 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü Emmanuelle Charpentier ve Jennfier A. Doudna'ya verdiklerini açıkladı. Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna, genom düzenleme üzerine geliştirdikleri metot ile ödülü kazandı.
Emmanuelle Charpentier Kimdir?
Emmanuelle Charpentier (Emmanuelle Marie Charpentier), mikrobiyoloji, genetik ve biyokimya alanlarında Fransız bir profesör ve araştırmacıdır.
Jennifer Doudna Kimdir?
Jennifer Doudna ise Amerikalı biyokimyacı. 56 yaşındaki Profesör Doudna, biyokimya ve genetik alanındaki çalışmaları ile ödüller kazanmış ve akademi üyeliklerine kabul edilmiştir. 2000 yılında yaptığı X ışını kristalografisi ile ribozimin yapısı keşfi ile de ödül almıştı.
2012 yılında, Jennifer Doudna ile Emmanuelle Charpentier, bakterilerin dış etmenlere bağışıklığında rol oynayan enzimler olan CRISPR/Cas9'un, programlanabilir bir şekilde genomun değiştirilip düzenlenmesinde kullanılabileceğini öneren ilk bilim insanları oldular.
2020 Nobel Fizik Ödülü ise Üç Bilim İnsanı Tarafından Paylaşıldı
Bilim insanları Roger Penrose, Reinhard Genzel ile Andrea Ghez'in kara deliklerin keşfine yaptığı katkıdan ötürü ödüle layık görüldüğü bildirildi. Ghez, Nobel tarihinde bu ödülü kazanan dördüncü bilim kadını oldu.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz
Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, ödülün yarısının Penrose'ye "genel görelilik teorisinin karadeliklerin oluşumuna yol açtığını gösterdiği için" verildiği, diğer yarısının ise Genzen ile Ghez'e "görünmez ve son derece ağır bir nesnenin galaksimizin merkezindeki yıldızların yörüngelerini yönettiğini keşfetmeleri" nedeniyle verildiği belirtildi.
2020 Nobel Barış Ödülü Kazananı Belli Oldu
2020 Nobel Barış Ödülü'nü dünyadaki açlıkla mücadeledeki çabalarından ötürü Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) kazandı.
Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu seneki Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele çabaları, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlaması ve açlığın savaş ve çatışma silahı olarak kullanılmasını önleme çabalarında itici güç olarak hareket etmesi nedeniyle Dünya Gıda Programı'na verilmiştir" denildi.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E
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