2020 telefonlarında Snapdragon 865 5G olacak

2020 yılı yaklaşırken elbette teknoloji devlerinin 2020 yılında tanıtacakları telefonlar 3 aşağı 5 yukarı belli. Arada yine sürpriz yapacak olanlar da olacaktır, ancak gerek Galaxy S12 olsun, iPhone 12 olsun şimdiden belli modeller. Öte yandan Snapdragon da 2020 yılı amiral gemisi telefonlarda yer vereceği işlemcisini de resmen duyurdu.
Qualcomm, düzenlediği Snapdagon Zirvesi'nde Snapdragon 865 yonga setini tanıttı. 7nm fabrikasyon sürecinin eseri olan Snapdragon 865, 5G'yi de Snapdragon X55 5G modem ile destekleyecek.
Snapdragon 865; Samsung Galayx S10, Galaxy Note 10, OnePlus 7 Pro, LG G8, Google Pixel 4 ve diğer pek çok üst seviye Android telefonda yaygın olarak kullanılan Snapdragon 855 yonga setinin devamı niteliği taşıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde Samsung Galaxy S11, Galaxy Note 11, OnePlus 8, LG G9 ve Google Pixel 5 gibi telefonlarda göreceğimizi düşündüğümüz Snapdragon 865, şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak ilk telefon modelleriyle karşımıza çıkacak.
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