2020 Yılı Nihayet Bitiyor. Yeni Umutlarla, 2021'e Merhaba...

Büyük umutlarla başladığımız ama maskelerle ve evimize kapanmış bir biçimde tamamlamaya hazırlandığımız 2020 yılı nihayet bitiyor. Şimdi, yeni umutlar ve yeni başlangıçların zamanı. Herkese mutlu yıllar!

Yeni Umutlarla, 2021'e Merhaba!

"2019 yılı kimilerimiz için büyük sevinçlere sahne oldu; kimilerimiz için büyük kayıplara... Ama acısıyla tatlısıyla, bir yıl daha, birkaç saat sonra sona eriyor. Güle güle 2019, hoş geldin 2020!"

2020 yılının gelişini işte bu mesajla kutlamıştık. Ama 2020, pek de hoş gelmedi; bunun yerine tüm dünya insanları için kötü anılarla anılan bir yıl oldu. 2020'ye damga vuran, elbette ki COVID-19 salgını ve Koronavirüs oldu. Tüm dünya ile birlikte verdiğimiz bu sınav, tabii ki 2020'yi unutulmaz bir yıl yaptı. Ama iyi anlamda olmadığı kesin.

İşte böylesine farklı bir yıl olan 2020'ye, sadece birkaç saat sonra veda edeceğiz ve bu kez, 20201'e merhaba diyeceğiz. Hepimiz evlerimizdeyiz ve yeni yıla kalabalık arkadaş ortamlarında giremiyoruz. Ama yine de, her sene sonunda olduğu gibi, yeni yılı yeni umutlarla karşılayacağız.

CHIP Online ailesi olarak, herkese mutlu bir yıl diliyoruz. Daha da önemlisi, "sağlıklı bir yıl" olmasını umuyoruz. Koronavirüs'ün hayatımızdan henüz çıkmadığını unutmadan ve tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalarak 2021'nin sağlıklı bir yıl olmasını sağlamak elimizde.

Herkese mutlu yıllar!

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