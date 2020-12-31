2020 Yılı Nihayet Bitiyor. Yeni Umutlarla, 2021'e Merhaba...

Büyük umutlarla başladığımız ama maskelerle ve evimize kapanmış bir biçimde tamamlamaya hazırlandığımız 2020 yılı nihayet bitiyor. Şimdi, yeni umutlar ve yeni başlangıçların zamanı. Herkese mutlu yıllar!