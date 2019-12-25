2020 Yılında Fırtına Gibi Esecek Filmler!

2020 yılında, sinema dünyasında pek çok sansasyonel film gösterime girecek. Ancak şunu belirtelim; bu yapımlar Avengers, Star Wars veya Avatar gibi süper yüksek bütçeli ve garanti gişe hasılatı elde edecek filmler değil. Başarılı olup olmayacaklarını kestirmek güç.
Marvel uyarlamaları olan ve yeni nesil Avengers filmlerine ciddi anlamda içerik sağlayacak The Eternals ve Morbius bile, yukarıda bahsettiğimiz üçlüye göre bütçe ve gişe hasılatı açısından düşük yapımlar olacak. Fast and Furious 9 ise, nispeten Avengers ve Star Wars yapımlarına yakın bir gelir elde edebilir.
Peki 2020 yılında gösterime girecek ve özellikle fantastik-bilim kurgu tutkunlarının salonları doldurmasını sağlayacak en önemli yapımlar hangileri? The Eternals ve Spider-Man'in ezeli düşmanı Yaşayan Vampir Morbius hemen göze çarpıyor. A Quiet Place 2, Ghostbusters: Afterlife, Fast and Furious 9 diğer ilgi çekici eserler arasında.
17 yıllık aranın ardından; Legally Blonde'in devam filmi Legally Blonde 3 ve Bad Boys for Life da izleyicilerin beğenisine sunulacak. Kült Bill ve Ted serisinin devamı Bill and Ted Face The Music de listede.
Efsanevi Top Gun'ın devamı, 34 yıl sonra Top Gun: Maverick ismiyle hayat bulacak. Bu filmlerin ortak özelliği ise; Keanu Reeves, Tom Cruise gibi oyuncuların hala son derece genç görünmeleri. İkilinin "Sonsuz Hayat Pınarını" keşfetmiş olduklarından şüpheleniyoruz...
Wonder Woman 1984 ve Black Widow gibi yapımlar ise, kadın baş rol oyuncuları öne çıkaracak. Margot Robbie'nin canlandırdığı Harley Quinn'in baş kahramanı olacak olan Birds of Prey ve Oscar adayı Mulan'in animasyon olmayan yeni (reboot) versiyonu da dikkat çekici.
Sürprizler bu kadarla da sınırlı değil: Uncharted ve Sonic gibi oyunlardan beyaz perdeye uyarlanan filmler kapıda. Sherlock serisinin dahi yönetmeni Guy Ritchie, dünyanın en iyi yapımcı ve yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Christopher Nolan ile işbirliği yaparak, The Gentlemen filmini gösterime sunacak.
Kısacası 2020 yılı, çok fazla potansiyel vadediyor...
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