2020 yılında Twitter'da en fazla neler konuşuldu? Twitter açıkladı

Twitter, 2020'de Türkiye'nin platformda en çok konuştuğu isimler ve konularla ilgili verileri paylaştı. Hem adı en çok geçen ve hem de takipçi sayısı en çok artan isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. İşte 2020 yılında en çok konuşulan kişiler ve konular...