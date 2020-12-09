2020' yılında Twitter'da en fazla neler konuşuldu? Twitter açıkladı

Twitter, Dünya genelinde milyonlarca üyesi olan popüler sosyal ağların başında geliyor. Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'de 2020 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag'leri ve tweet'lerini açıkladı.
Türkiye'de Twitter'in gündeminde 2020'de koronavirüs pandemisi ve depremler ön plandaydı.
ADI EN ÇOK GEÇEN VE TAKİPÇİ SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN İSİM BAKAN KOCA OLDU
Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de Twitter'ın 2020 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca. Sağlık Bakanı 4 milyonun üstünde yeni takipçiyle, takipçi sayısı en çok artan kişi de oldu.
EĞİTİM BAKANI İKİNCİ SIRADA
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle okulların pandemide kapanma ve açılma dönemlerinin de etkisiyle çok konuşulan ikinci isim.
İŞTE EN ÇOK RETWEET ALAN TWEET
Bakan Koca'nın 16 Mart'ta attığı ve Taner Ölmez'in oynadığı kamu spotunu içeren tweet'i de en çok retweet edilen tweet oldu.
TANER ÖLMEZ de bizim söylediklerimizi söylüyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
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RETWEET'LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin. pic.twitter.com/t8tQ7dywqt
EN ÇOK RETWEET EDİLENLERDE 7'NCİ SIRA: FATİH TERİM
Sporcular arasında Covid-19'a yakalanan isimlerden biri de olan Fatih Terim'in 24 Ocak tarihinde paylaştığı tweet, Türkiye'de 2020'de en çok retweet edilen tweet'ler arasında 7'nci sırada yer aldı.
Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray— Fatih Terim (@fatihterim) January 24, 2020
GÜNEY KORELİ BTS ÜÇÜNCÜ SIRADA
Listenin üçüncü sırasında ise Güney Koreli K-Pop grubu BTS yer aldı. Bununla birlikte listenin ilk 15 sırasında grup üyelerinin isimleri ve Güney Kore'nin bir diğer ünlü K-Pop grubu EXO da bulunuyor. BTS dünya çapındaki verilerde de Twitter'da hakkında en çok bahsedilen 6. isim oldu.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU 4. SIRADA YER ALDI
Türkiye'nin 2020 yılında en çok konuştuğu isimler arasında 4'üncü sırada ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.
ŞARKICI HALUK LEVENT GÜNDEMİ BELİRLEYEN İSİMLERDEN
Sanatçı Haluk Levent geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Twitter'in gündemini belirleyen isimler arasında yer aldı. AHBAP topluluğu ile birlikte yardım ve dayanışma çalışmaları gerçekleştiren Levent'in Twitter'daki takipçi sayısı 1 milyon arttı.
HASHTAG'LERDE BİRİNCİ SURVIVOR, İKİNCİ DEPREM
Türkiye'nin 2020 yılında en çok kullandığı hashtag'ler (etiket) listesinin birinci sırasında ise #survivor2020 yer alırken, pandemi dönemiyle birlikte kullanılmaya başlanan #evdekal hashtag'i de çok kullanılanlar arasına girdi.
Hashtag konusunda ikinci sırada depremler bulunuyor. Özellikle İzmir'de gerçekleşen büyük deprem döneminde hem 'deprem' hem 'İzmir' hashtag'leriyle son durumlar hakkında bilgi alındı ve dayanışma ağı örüldü.
BEŞİKTAŞ JK EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN HESAP
Verilere göre, Beşiktaş JK, en çok etkileşim alan hesap old Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de en çok tweet atılan 4. kulüp oldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020'de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.
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