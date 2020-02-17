2020 Yılından Korkutan Rekor!

2020 yılı, pek çok felaketin ve kötü olayın yanı sıra, pek de hoşunuza gitmeyecek bir rekora da sahne oldu!

  • Levent Öztürk
2020 yılı, en sıcak Ocak ayı ile başladı...
NOAA

NOAA'nın Çevresel Bilgi için Ulusal Merkezler'indeki bilim insanlarının söylediğine göre 2020 Ocak ayı, 141 yıllık iklim kaydına şu ana kadar yaşanan en sıcak Ocak ayı olarak girdi. Küresel kara ve okyanus yüzey sıcaklıkları 20. YY ortalamasından 1,14 santigrat derece daha yüksekti ve bir önceki rekor sahibi 2016 Ocak ayından 0,02 santigrat derece daha yükseğe çıktı.

Ancak bunun çok şaşırtıcı olduğu da söylenemez. 2019 yılı Dünya'nın kaydedilen en sıcak ikinci yılıydı; geçtiğimiz Haziran ayı kayıtlı en sıcak Haziran ayıydı ve araştırmacılar, Antarktika'da rekor yükseklikte sıcaklıkları kaydettiler. NOAA'nın söylediğine göre en sıcak 10 Ocak ayının tamamı 2002'den bu yana gerçekleşti ve bu yılı tamamen eşsiz yapan şeylerden biri, sıcaklığın bir kısmından sorumlu tutulacak El Ninõ kasırgasının bulunmamasıydı.

Araştırmacılar, gezegenin ilk olarak düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde ısındığını belirtiyorlar. Hatta BM, ülkeler Paris anlaşmasına uysalar bile iklim değişikliğinin büyük bir felaket olacağını belirtiyor. Bazı tahminler ise şu andaki salınımların gezegeni 1,5 santigrat dereceden daha fazla ısıtacağını söylüyor. Bu artış Arktik sabit buzulunun yaklaşık 2 milyon kilometre karelik bir kısmının erimesi, okyanuslardaki mercan kayalıklarının %70'inden fazlasının yok olması ve küresel nüfusun %14'ünün aşırı sıcaklıklara maruz kalması anlamına geliyor.

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