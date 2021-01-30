2020 Yılının En Çok Telefon Satan Markası Belli Oldu: Samsung mu; Apple mı?

IDC'nin yayınladığı 2020 yılı 4. çeyrek raporuna göre akıllı telefon satışları, geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 oranında artış gösterdi. 2020 yılına bir bütün olarak baktığımızda ise, satışların 2019'a oranla yüzde 5.9 oranında düştüğünü görüyoruz. Yani 2020'nin Aralık ayında sona eren son çeyrek, akıllı telefon pazarı için bir nevi kurtarıcı rolü üstlenmiş durumda.
IDC'den Nobila Popal, bu durumu üreticilerin ikinci karantina dönemine, ilk döneme oranla çok daha hazır olmalarına bağlıyor. Ayrıca insanların yıl boyunca eğlence için çok fazla para harcamamalarının, yıl sonunda yeni bir akıllı telefon almak için itici güç olduğunu düşünüyor.
Markalar bazında bakıldığında ise, 2020 dördüncü çeyreğinde Apple'ın büyük yükselişine tanık oluyoruz. Bu dönemde Apple, yüzde 23.4'lük pazar payıyla ilk sıraya yerleşmiş durumda. Apple'ın 2019'un aynı dönemindeki payı ise 19.9 seviyesindeydi ve yine ilk sırada yer alıyordu. Bu durum şaşırtıcı olmamalı; zira yeni iPhone'ların yarattığı etki, yılın bu dönemine doğrudan yansıyor.
Samsung ise, 2019 4. çeyreğinde yüzde 18.8 olan Pazar payını, 20202de 19.1'e çıkartmış durumda. Her ne kadar artış görünse de, Apple'ın yaşadığı artışa göre bunun biraz mütevazi kaldığı bir gerçek.
Listenin üçüncü sırasında yüzde 11.2 ile Xiaomi, dördüncü sırasında yüzde 8.8 ile OPPO ve beşinci sırasında yüzde 8.8 ile Huawei bulunuyor. Hem Xiaomi hem de OPPO cephesinde artış söz konusu iken, dördüncü çeyreğin kaybedeni Huawei oluyor. Şirketin 2019 dördüncü çeyreğindeki pazar payı yüzde 15.2 idi ve üçüncü sırayı temsil ediyordu.
Telefon pazarına tüm 2020 yılı bazında bakıldığında, ilk sırada yine Samsung'u görüyoruz. Koreli dev, 2020 yılını yüzde 20.6'lık pazar payı ile tamamlamış durumda. İkinci sıradaki Apple'ın payı 15.9 iken, üçüncü sıradaki Huawei'nin payı yüzde 14.6. Listenin dördüncü ve beşinci sıralarında ise, sırasıyla Xiaomi ve Vivo bulunuyor.
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