2020 Yılının En Çok Telefon Satan Markası Belli Oldu: Samsung mu; Apple mı?

2020 yılının dördüncü çeyreği ve tüm yıl bazında en çok satan telefon markaları belli oldu. Samsung ve Apple için işler iyi gidiyor gibi görünürken, yılın kaybedeni olarak Huawei dikkat çekiyor.