2020 Yılının En İyi Korku Filmleri

2020 yılı korku - gerilim türü için tam anlamıyla altın yıl olacak. Yüzlece milyon dolarlık bütçe ile geliştirilen ve milyar dolar gişe hasılatı sınırlarını kolayca geride bırakan Avengers, Star Wars, Transformers gibi serilerin "şimdilik" geri adım atmasıyla, sinema tutkunları alternatif filmlere yönelecek ve bu yönelimde, korku - gerilim filmlerinin önemli bir ivme kazanması kesin gibi görünüyor.
Kısacası, 2020 yılında korku - gerilim filmleri konusunda tam bir şenlik yaşanacak. Biz de, sektörün en fazla "başarılı olma potansiyeli" taşıyan 5 filmini sizin için seçtik.
Saw 9 (Testere 9)
Aslında Saw serisinin yeni filminin ismi henüz belli değil. Dedikoduların büyük kısmına göre yeni Saw, Saw serisinin devamı niteliğini taşıyacak. Elbette öncü hikayeleri anlatan bir yapım olması da şaşırtıcı olmaz.
Asıl şaşırtıcı olan filmin kadrosu: Yapımda; Chris Rock, gizemli cinayetleri araştıran özel federal ajan rolünü üstlenecek. Chris Rock'ın babası rolündeyse, Oscar ödüllü Samuel L.Jackson yer alacak.
Yeni Saw'un yönetmenlik koltuğunda Saw II, III ve IV'ü yöneten Darren Lynn Bousman oturacak. Testere'nin son halkası 15 Mayıs 2020'de gösterime girecek.
Candyman (Şeker Adam)
Candyman, yani Şeker Adam, bir neslin çocukluğunu "karartan" bir yapımdı. Fantastik güçlere sahip olan bu psikopat ile tanışmanız için tek gereken, aynanın karşısında "beş kez" ismini tekrarlamanız idi. The Watchmen ve The Aquaman filmlerinde önemli roller üstlenen Yahya Abdul-Mateen II, 12 Haziran 2020'da izleyicilerle buluşacak.
Halloween Kills
Halloween evreninde işler iyice karıştı. Birkaç kez "yeniden çevrimi" ile hayat bulan Halloween, orijinal hikayeye bağlı olarak 2020'nin sinema dünyasında önemli bir rol üstlenecek.
Köken yapımda büyük ün kazanan Jamie Lee Curtis, Judy Greer ve Andi Matichak yeni filmde de yer alacak. Halloween Kills, 20 Ekim 2020 yılında gösterime girecek.
Army of Dead
Zombi temalı yapımların başlangıcı konumunda olan Army Of Dead; Zack Snyder'ın yönetmenliğinde bir kez daha hayat bulacak. Batman V Superman, The 300, Justice League, Sucker Punch ve Man of Steel gibi filmlerde karşımıza çıkan Zack Snynder, karanlık senaryo örgüsü ve daha da karanlık hikaye örgüsü ile tanınıyor.
Filmin baş rolleri arasında Dave Bautista, Ana de la Reguera ve Ella Purnell gibi bol ödüllü oyuncular yer alıyor. Army of Dead, 2020 yılının 19 Ekim tarihinde karşımıza çıkacak.
The Invisible Man
The Invisible Man, kurgusal tarih boyunca anti-kahraman bir karakterdi. Ne var ki yeni uyarlamada; kadınlara tacizde bulunan anti-sosyal bir kahraman figür olacak ve gerilim düzeyi zirveye ulaşacak. Yönetmenliğini H.G. Wells'in yapacağı film, 28 Şubat 2020'de vizyona girecek. Başrollerde ise Elisabeth Moss ve Oliver Jackson-Cohen'i göreceğiz.
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