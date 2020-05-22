2020 Yılının Yeni Call of Duty Oyununun Adı, Bu İddiaya Göre Belli Oldu

2020 yılının Call of Duty oyunu, eğer ortaya atılan bu isim iddiası doğruysa, bizi Soğuk Savaş dönemine götürebilir.

22 Mayıs 2020 00:02

Levent Öztürk