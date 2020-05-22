2020 Yılının Yeni Call of Duty Oyununun Adı, Bu İddiaya Göre Belli Oldu

2020 yılının Call of Duty oyunu, eğer ortaya atılan bu isim iddiası doğruysa, bizi Soğuk Savaş dönemine götürebilir.

  • Levent Öztürk
2020 yılında Call of Duty Soğuk Savaş'a gidebilir
Activision

Bundan sonra her yıl yeni bir Call of Duty oyunu ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Activision da kısa bir süre önce yeni bir "premium" Call of Duty oyunu üzerinde çalışıldığını ve bu yıl yayımlanacağını duyurdu. Yayımcı her ne kadar yeni Call of Duty'nin konusu hakkında bir bilgi vermiş olmasa da, artık oyunun adını biliyor olabiliriz.

Eurogamer'ın kaynakları tarafından desteklenen bir sızıntıya göre bir sonraki Call of Duty oyununun adı Call of Duty: Black Ops Cold War olacak. Bu isimden de sıradaki Call of Duty oyununun Soğuk Savaş dönemine odaklanacağını ve bir Black Ops oyunu olarak muhtemelen Treyarch'ın geliştirmeye liderlik edeceğini tahmin edebiliriz.

Tabii ki henüz Treyarch'ın veya Activision'ın bu sızıntıyı (ve dolayısıyla oyunun adını) doğrulamadığını belirtmekte fayda var. Yine de yeni bir Call of Duty'nin yolda olduğunu ve Activision'ın sahip olduğu başka iki oyun ile beraber 2020 yılında yayımlanacağını biliyoruz.

Bu haber, kısa bir süre önce gelir görüşmesinde Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in açıklamaları ile de doğrulanmıştı.

Yeni Call of Duty oyunun hem mevcut, hem de sıradaki nesil konsollarda olup olmayacağı belli değil. Bazı iddialar, oyunun sadece yeni nesil konsollar için geliştirileceğini söylese de, biz buna pek ihtimal vermiyoruz. 

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