2020'nin iPhone 12'si Çentiksiz Olabilir
Yeni gelen bilgiler, bu yıl olmasa da, 2020'de çıkacak olan iPhone'lardan en az birinin, çentikten kurtulacağını söylüyor!
Yeni iPhone'ların ayırt edici "özelliklerinden" bir tanesi, ekranın üstünde bulunan, kamera ve hoparlöre ev sahipliği yapan çentik. Bugün birçok telefonda kullanılan bu özellik, iPhone 12'de olmayabilir.
China Times'a göre Apple, 2020'deki bir telefonunda çentiği kaldıracak; 2021'de ise firmanın tüm telefonları çentiksiz olacak. Firma iddiaya göre kamerayı ekranın altına yerleştirecek. Bu tür bir teknoloji Oppo tarafından MWC Şanghay'da gösterilmişti ancak yaygınlaşması için biraz zaman gerekecek gibi görünüyor. Apple, bu teknolojiyi kullanan ilk firmalardan biri olabilir.
Çentiğin gidişi, Apple'ın hızlı oturum açmaya izin veren yüz okuma teknolojisi Face ID'nin de gidişi anlamına gelebilir. Ancak firma Face ID yerine, bugünkü telefonlarda sıkça rastlanan ekran altı parmak izi sensörü kullanabilir.
Ancak bu sene çıkacak olan iPhone için beklentilerinizi düşük tutmanızda fayda var. Yılın sonuna doğru tanıtılacak olan yeni iPhone'ların daha küçük yeniliklerle gelmesi bekleniyor.
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