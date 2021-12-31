2021'e Elveda, 2022'ye Merhaba! Herkesin Yeni Yılını Kutluyoruz!

COVID-19'un ve doğal afetlerin gölgesinde geçirdiğimiz 2021 yılı birkaç saat sonra geride kalacak; 2022 yılına merhaba diyeceğiz. Tüm CHIP Online ailesinin yeni yılı kutlu oldun!

2021'e elveda, 2022'ye merhaba!

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