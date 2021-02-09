2021'de en çok personel alacak şirketler: Yükselişteki 14 pozisyon

2021 yılına ilişki istihdam araştırmasına göre Covid-19 ile başlayan sanal işe alım süreçlerinin önümüzdeki dönemde de kalıcı olması bekleniyor. Ancak işe alınan pozisyona bağlı olarak hibrid bir yöntem kurgulanmasına da dikkat etmek gerekiyor.
Yüksek hacimli işe alımlarda 'uçtan uca sanal işe alım yöntemleri' kullanılabiliyor. Ancak yönetim kademelerinde daha üst seviyelere çıkıldığında 'sanal ve yüz yüze görüşmelerin dengelendiği bir yapı' kurulmasının daha sağlıklı bir yöntem olduğu belirtiliyor. Pandemi nedeniyle işe alımlarda artık adayların işyerine yakınlığı, hatta bazı pozisyonlar için aynı şehirde veya ülkede olma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu gelişme de yeteneğe ulaşımı daha kolay hale getiriyor.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM POZİSYONLARI
Pandemi dönemi, özellikle dijital dönüşüm ve tedarik zinciri süreçlerini kalıcı şekilde değiştirmiş durumda. Şirketler, bu değişikliğe ayak uydurabilmek için geçmiş yıllara göre yetenek ihtiyaçlarını dijital gelişmeler paralelinde farklılaştırıyor. Bugün en fazla aranan pozisyonlar arasında 'tedarik zinciri, e-ticaret, bilgi işlem ve dijital dönüşüm' pozisyonları yer alıyor.
İŞ BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİM
E-ticaret hacmindeki bu artış, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerini de benzer şekilde pozitif yönde etkiliyor. Yine bu dönemin en önemli gelişmelerinden birisi olan 'dijital transformasyon süreçlerindeki hızlanma', teknoloji çözümleri sunan şirketlerde ek işe alım ihtiyacını beraberinde getirecek.
Öte yandan önümüzdeki birkaç yıl içinde çok sayıdaki iş, insanlar ve makineler arasında yaşanacak olan iş bölümündeki değişiklikler nedeniyle kaybolacak. İnsanlar arasındaki yeni iş bölümlerine daha iyi uyarlanmış çok sayıda yeni roller ortaya çıkacak. Önümüzdeki yakın dönemde dünyada talep artışı beklenen meslekler, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesiyle iş hayatımızda daha çok yer alacak.
SAĞLIKTA YENİ ROLLER
E-ticaret ve bilişim, son dönemde istihdamda hız kesmeden devam eden sektörler oldu. Buna bağlı olarak yazılım uzmanları/mühendisleri, AR-GE mühendisleri, mobil uygulama geliştiriciler, ürün geliştirme yöneticileri, kullanıcı deneyimi uzmanları, kullanıcı arayüz tasarımı uzmanları, sistem mühendisleri, veri analitiği uzmanları gibi teknoloji alanında çalışan pozisyonların öne çıkmaya başladı.
YÜKSELİŞTEKİ SEKTÖRLER
Gıda sektöründe üretim vardiya şefi, gıda mühendisi, kalite teknikeri, üretim operatörü gibi pozisyon ve rollerde yeteneğe ihtiyaç sürekliliğini koruyor.
MİGROS BİRİNCİ SIRADA
Migros araştırmaya göre bu yıl da en yüksek işe alım gerçekleştirecek şirket olarak birinciliğe oturdu. Organik ve inorganik büyüme stratejileri doğrultusunda hareket eden Migros, 2021 yılında 6 bin 500 kişiyi bünyesine katmayı planlıyor. Bu yıl en çok istihdam sağlayacak şirketlerden biri de Yemeksepeti. 2021'de ise 4 bin kişilik işe alım gerçekleştirerek yaklaşık 12 bin kişilik bir istihdam rakamına ulaşmayı hedefliyor.
Bu yıl IT departmanlarında 100'e yakın yeni işe alım gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Yemeksepeti İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İlke Şentürk Öksüz, şöyle devam ediyor: "Bununla birlikte Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda istihdam anlamında büyüyeceği en önemli sektörlerden birinin lojistik olacağını söyleyebiliriz.
Yemek sektöründen TAB Gıda da bu yıl 3 bin 500 kişilik yeni istihdam planlıyor. Bu yıl 3 bin 500 kişilik istihdam sağlayacak şirketlerden biri de AssisTT. Özellikle yabancı dil bilen müşteri temsilcisi pozisyonu ve teknoloji ekipleri için uzman mühendis alımı yapılacak.
YÜKSELİŞE GEÇECEK POZİSYONLAR
Veri analistleri
Veri bilimciler
Yapay zeka uzmanları
Makine öğrenimi uzmanları
Dijital pazarlama ve strateji uzmanları
İş geliştirme uzmanları
Dijital dönüşüm uzmanları
Bilgi güvenliği analistleri
Yazılım ve uygulama geliştiricileri
Veri tabanı ve ağ uzmanları
Robotik mühendisi
Yönetim ve organizasyon analistleri
Finansal teknoloji mühendisi
Risk yönetim uzmanlığı
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