2021'in İlk Çeyreğinde En Çok Satan Akıllı Telefon Markası Hangisi?

2021'in ilk çeyreğinde satılan akıllı telefonların sayısı açıklandı. Peki, en çok satan akıllı telefon markası hangisi oldu?

  • Ercan Uğurlu
İşte Akıllı Telefonda 2021'in İlk Çeyrek Rakamları

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