2021'in İlk Çeyreğinde En Çok Satan Akıllı Telefon Markası Hangisi?

Küresel akıllı telefon pazarı, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 20 oranında büyüdü. Böylece geçen yılın COVID-19 sebebiyle sarstığı akıllı telefon pazarı da nispeten toparlanmış oldu. Peki, rakamlar ne ve 2021'in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası hangisi?
Açıklanan rakamlara göre Samsung geri döndü! Güney Koreli şirket 2020'nin 4'üncü çeyreğinde kaybettiği liderliği 2021'in ilk çeyreğinde bir kez daha Apple'dan geri aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Böylece ilk sırada yüzde 22 satış oranı ile Samsung bulunurken, onu Apple yüzde 17 ile takip ediyor.
Özellikle son dönemde Çinli şirketlerden önemli ataklar görüyoruz. Fakat bu defa Huawei'den değil. Xiaomi ve OPPO yüzde 14 ile yüzde 11 oranlarıyla 3'üncü ve 4'üncü basamakta kendilerine yer buldular.
Küresel akıllı telefon sevkiyatları 2020 yılının 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 10 düşüş göstermiş olsa da, yıllık bazda bakıldığında yüzde 20 oranında artış sağlıyor. Bu dönemde yaklaşık 355 milyon akıllı telefon sevkiyatı kaydedilirken,
Öte yandan Apple, her kadar Apple globalde zemin kaybetmiş olsa da, Kuzey ABD'de pazar lideri konumunda. Apple, Kuzey Amerika'da pazarın yüzde 55'ini elinde bulunduruyor, onu yüzde 28 ile Samsung takip ediyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın