2021'de Piyasaya Çıkacak; Görmeyi Heyecanla Beklediğimiz 7 Telefon Modeli

Her yıl olduğu gibi, 2021 yılında da çok sayıda iyi akıllı telefon piyasaya sürülecek. Ama bu telefonlar arasında bazıları var ki, diğerlerine göre çok daha fazla merak ediliyor; çok daha büyük bir merakla bekleniyor.
Bu yazımızda, 2021 yılının en çok merak edilen, doğal olarak bizim de merakla beklediğimiz 7 telefon modelini sizler için bir araya getiriyoruz. Eğer sizin de merakla beklediğiniz ancak bizim listemizde göremediğiniz bir model varsa, yorum kutumuz sizi bekliyor...
iPhone 13 Serisi
Yeni bir iPhone'un, yılın en çok merak edilen telefonu olduğu şüphesiz. Bu durum yıllardır değişmiyor. Ama iPhone 13'e daha çok zaman olduğu da bir gerçek. iPhone 13 serisini Eylül ayından önce görmeyeceğimiz kesin.?
Bu yılın iPhone'larının en büyük özelliğinin 120Hz tazeleme hızı sunan ekranlar olmasını bekliyoruz. Ayrıca 1 TB depolama seçeneği, ekran altı parmak izi sensörü ve hatta yenilenmiş bir tasarım da beklentiler arasında sayılabilir. Ayrıca yeni iPhone'ların (ya da en azından üst modellerin) periskop zum özelliği sunması da kimseyi şaşırtmamalı.?
iPhone 13 serisi, büyük ihtimalle iPhone 12 serisinin ayak izlerini takip edecek ve 4 farklı modelle karşımıza çıkacak: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max.?
Huawei P50 Serisi
Yakın geçmişte, Huawei'nin yeni amiral gemisi serisini tanıtması daha fazla heyecana sebep olurdu. Ama Huawei'nin Google'dan ve hizmetlerinden yoksun kalması, bu heyecanın biraz sönmesine neden oluyor.
Ama şurası da bir gerçek; Huawei P50 Pro her şekilde etkileyici bir telefon olacak. Özellikle donanım ve kamera özellikleri, Google olsun ya da olmasın, Huawei P50'yi merak edilen bir telefon haline getiriyor.
?Sızıntılar, Huawei P50 Pro'nun 6.6 inç kavisli bir ekrana sahip olacağını söylüyor.?? Ama hiç kuşkusuz kamera özellikleri, yine gösterinin yıldızı olacak.?
?Huawei P50 Pro'nun, P50 ile birlikte Mart ayı sonlarında tanıtılmasını bekliyoruz.?
LG Rollable
LG Rollable, katlanabilir telefonları bambaşka bir boyuta taşımaya aday, çok farklı bir telefon olacak. Hatta ona katlanabilir değil, "yuvarlanabilir" ya da "rulo" telefon diyebiliriz. Zira ekran, kenarlarından uzatılıp kısaltılabiliyor. Ve bu, cihazın sahip olduğu özel bir rulo sistemi ile gerçekleşiyor.?
LG Rollable'la ilgili şimdilik tek bildiğimiz, gerçekten üzerinde çalışıldığı ve bahsettiğimiz gibi sıra dışı bir ekrana sahip olacağı. LG'den gelen sinyaller, telefonun 2021 yılında tanıtılıp satışa sunulacağı yönünde.
?Şimdiye kadar LG Rollable ile ilgili sadece kısa bir tanıtım videosu gördük. Donanım ya da özellikler hakkında bir detay verilmiş değil. Ama sızıntılar çoktan gelmeye başladı bile. ?Bir ??sızıntıya?? göre ekran, 7,4 inç ile 6,8 inç arasında değişen büyüklüklere sahip. Ayrıca, LG Rollable'ın özel bir kalem desteği sunacağı da konuşuluyor.?
Nokia 10
Çok uzun süredir beklediğimiz ama bir türlü tanıtılmayan bir telefondan bahsediyoruz. İlk söylentileri çıktığında adının Nokia 9.1 olacağı konuşuluyordu. Sonra bu isin önce Nokia 9.2, sonra da Nokia 9.3 olarak değişti. Ama telefon bir türlü tanıtılamadı. Bu sene ise, Nokia 10 adıyla tanıtılacak gibi görünüyor.?
Söylentiler, ??bir ekran içi selfie kamerasına ??işaret ediyor. Ayrıca safir cam ekran, paslanmaz çelik çerçeve, ve Snapdragon 888 yonga seti iddialar arasında. Eğer bu iddialar gerçek olursa, telefonu bu kadar beklediğimize de değecektir diye düşünüyoruz.?
?Son olarak, 5 lensten oluşan gelişmiş bir PureView?? kameranın da Nokia 10'da olmasının beklendiğini hatırlatalım.?
iPhone SE3
iPhone 13 serisinden bahsettik ama Apple'ın merakla beklenen bir potansiyel telefonu daha var: iPhone SE3 (ya da iPhone SE 2021). Her ne kadar bu sene yeni bir iPhone SE modeli görüp görmeyeceğimiz net olmasa da, Apple'ın uygun fiyat segmentinde var olmak için bu modelini yıllık olarak güncellemeye devam etmesi sürpriz olmayacaktır.
iPhone SE3, muhtemelen A14 Bionic yonga seti ile gelecek; boyutları ve tasarımı ise iPhone SE 2020 ile aynı olacak.
Galaxy Note 21 Serisi
Samsung Galaxy S21 Ultra'nın S Pen desteği sunması ile birlikte, Galaxy Note serisinin devam edip etmeyeceği de tartışmalara konu olmaya başladı. Neyse ki Samsung, yakın zamanda Galaxy Note serisini öldürmeye niyetli olmadığın açıkladı ve bize de, merakla beklenecek yeni bir modelin daha müjdesini vermiş oldu.?
Galaxy Note 21'in merak konusu olmasının en büyük nedeni ise, kendisini Galaxy S21 Ultra'dan ayıracak ne gibi özellikler sunacağı hakkında akla sayısız seçenek getiriyor olması. Ama şimdilik bunlardan bahsedebilecek kadar bilgiye sahip değiliz.
Sony Xperia 1 III Compact
Bu senenin en çok merak edilen telefonlarından biri de hiç kuşkusuz Sony Xperia 1 III Compact. Zira bugün piyasada iyi özellikler sunan kompakt bir Android akıllı telefon modeli bulmak imkansız. Sony'nin bu telefonu, işte bu boşluğu dolduracak olması nedeniyle önemli bir model.
Söylentiler, telefonun 5.5 inç'lik bir ekranla ve üst seviye bir yonga setiyle geleceğini söylüyor. Bunun dışında kulağımıza gelen başka bir detay henüz yok. Neyse ki Sony Xperia 1 III Compact'ın bu yılın ilk yarısı bitmeden ortaya çıkmasını bekliyoruz ve bu da, çok uzun süre merak etmemiz gerekmeyeceğini gösteriyor.
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