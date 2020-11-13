2021 Renault Kangoo tanıtıldı! İşte Renault Kangoo görselleri, özellikleri

2021 yılı için yenilenen araçlar arasına Yeni Renault Kangoo 2021 model de girdi. İlkbaharda satışa sunulması planlanan 2021 Renault Kangoo tanıtıldı. İşte yeni Renault Kangoo fiyatı, görselleri ve özellikleri...