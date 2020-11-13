2021 Renault Kangoo tanıtıldı! İşte Renault Kangoo görselleri, özellikleri

Fransız üretici Renault yeni modellerini görücüye çıkarmaya devam ediyor. Yenilenen 2021 Renault Kangoo tanıtıldı. Kangoo ve Kangoo Van versiyonlarıyla önümüzdeki ilkbaharda satışa sunulması planlanan 2021 Renault Kangoo'nun yanı sıra Express ismi de karşımızda.
2021 RENAULT KANGOO ÖZELLİKLERİ
2021 Renault Kangoo da bir önceki neslini bambaşka bir boyuta taşıyan karakteristik detayları üzerinde taşıyor. En dikkat çekici değişim modellerin ön yüzünde.
Yeni Kangoo şık bir panjur tasarımına kavuşuyor. Krom detaylarla süslenen bu panjurun ortasındaki Renault logosu da büyütülmüş.
Easy LINK multimedya sistemi ve engelsiz bir geri görüş imkanı sağlayan dijital dikiz aynası da Kangoo Van'ın özellikleri arasında yer alıyor.
Ülkemizde satışta olan Kangoo Express, 4000 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Renault'ın yeni nesil model aks mesafesine göre 3300 litre ve 4900 litre arasında değişen bir bagaj hacmine sahip olacak.
2021 Renault Kangoo'da yeni jenerasyona geçişle birlikte artık eskiyen konsol tasarımı da değişiyor. Direksiyon simidi üç kollu yapıyı sürdürse de daha modern bir görünüm sergiliyor.
Konsolun merkezindeki bilgi-eğlence ekranı, hava menfezlerinin altında yer alıyor. Onun altında da piyano tuşu benzeri fiziksel tuşlara ve iklimlendirme ayarlarının yapıldığı döner düğmelere yer verilmiş.
2021 RENAULT KANGOO FİYATI NE KADAR?
Dört Kangoo versiyonu da 2021 yılının bahar aylarında çıkış yapmış olacak. Türkiye'de iki farklı versiyonu olan Kangoo'nun güncel fiyatları 161.900 TL'den başlıyor. 2021 Renault Kango'nun fiyatı ise henüz net değil.
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