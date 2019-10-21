2021'in Samsung Galaxy A'ları için Başvuru Yapıldı
Samsung, 2021 yılında üretmeyi planladığı Galaxy A modelleri için ilk adımı attı bile!
Samsung, 2021 yılında Galaxy A serisini oluşturacak telefonların isimlerini kaydettirdi.
GalaxyClub'ın keşfine göre Samsung, A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72 ve A92 cihazları için Avrupa Birliği'nde marka başvurusunda bulundu. Başvuruda Galaxy adı geçmese de, cihazların açıklamaları oldukça açık ve bu cihazların birer telefon olduğunu açıkça söylüyor.
Samsung, 2020'nin A serisi telefonları için aynı başvuruyu birkaç ay önce yapmıştı. 2022'nin Galaxy A serisi için yakın bir zamanda marka başvurusu yapılması ise beklenmiyor.
Güney Koreli firma, şu anda 2020'de piyasaya süreceği Galaxy A51, Galaxy A71 ve Galaxy A91 üzerinde çalışıyor. Bu telefonların üçünün de Android 10 ile geleceği biliniyor.
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