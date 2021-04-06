2021 Yılının En Zenginleri Listesi Açıklandı; Listeye Elon Musk Damga Vurdu

Elon Musk'ın servetinin adeta roket takarak uçuşa geçtiğini gösteren 2021 en zenginler listesi açıklandı. Musk her ne kadar ilk sırada olmasa da, servetindeki müthiş artış göz kamaştırıcı cinsten...

2021 Yılının En Zenginleri Listesi Açıklandı

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