2021 Yılının En Zenginleri Listesi Açıklandı; Listeye Elon Musk Damga Vurdu

2020 yılı, pek çoğumuz için herhangi başka bir yıla benzemeyen bir yıl oldu. Hatta 2021 de aynı yolda ilerliyor; Koronavirüs salgını devam ediyor, sanal para birimleri hızla hayatımıza giriyor, hisse değerleri yelkenli gibi bir o yana, bir bu yana sallanıyor. Tabii ki böyle bir ortamda birileri zarar ederken ve servetini eritirken, birileri de krizi fırsata çevirerek zenginliklerine zenginlik katıyor.
Forbes'in 35. yıllık dünyanın en zenginleri listesinde de bu durum fazlasıyla hissediliyor. Milyarderlerin sayısı, eşi görülmemiş bir şekilde 2.755'e ulaştı. Bu sayı, bir önceki yıla göre 660 kişi daha fazla. Bunlardan 493'ü listede yeni. Dahası, geçmişte düşüş yaşayan 250 kişi listeye geri döndü. Şaşırtıcı bir şekilde listedekilerin yüzde 86'sı, bir yıl öncesine göre çok daha zengin durumda.
Elon Musk'ın Serveti Roket Gibi Yükseldi
Jeff Bezos, 177 milyar dolar toplam servetiyle üst üste dördüncü yılda da dünyanın en zengini olmayı başardı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise, 151 milyar dolar ile ikinci sıraya yükseldi. İşin şaşırtıcı kısmı ise, Musk'ın servetinin 2020'de 24.6 milyar dolar olmasıydı. Şimdiyse bu servet, inanılmaz bir biçimde 6 katına çıkmış durumda.
Listedeki milyarderlerin toplam değeri 2020'de 8 trilyon dolarken, 2021'de 13,1 trilyon dolara yükseldi. ABD 724 ile hala en çok zengine sahipken, onu 698 ile Çin (Hong Kong ve Makao dahil) izliyor.
Forbes'in 2021'in En Zenginleri listesinin ilk 10 basamağı ve listedeki isimlerin net servetleri
- Jeff Bezos - 177 milyar dolar
- Elon Musk - 151 milyar dolar
- Bernard Arnault ve ailesi - 150 milyar dolar
- Bill Gates - 124 milyar dolar
- Mark Zuckerberg - 97 milyar dolar
- Warren Buffett - 96 milyar dolar
- Larry Ellison - 93 milyar dolar
- Larry Page - 91.5 milyar dolar
- Sergey Brin - 89 milyar dolar
- Mukesh Ambani - 84.5 milyar dolar
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